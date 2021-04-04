Завтра Київ йде на жорсткий локдаун: повний список заборон, і що дозволено

У Києві з 5 квітня вводять тотальний карантин. Нові обмеження призведуть до того, що велика частина громадських місць виявиться закрита. Метою локдауну є зниження мобільності населення, тому працівників офісів, студентів і школярів зобов'яжуть перейти на дистанційну роботу.
Що потрапляє під заборони, які заклади продовжать роботу і як буде ходити столичний транспорт – розповідає Styler.
У Києві строгий карантин буде діяти з 5 по 16 квітня, однак пом'якшення в більш ранній термін можливо.
У столиці з понеділка закриють до відвідування:
При цьому певні зміни також очікуються в роботі громадського транспорту. Як повідомляється, весь громадський транспорт і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, перевозити можна буде виключно працівників підприємств критичної інфраструктури.
Наголошується, що заповненість транспортних засобів не повинна складати понад 50% від кількості сидячих місць. Таке ж правило діє і для пасажирських перевезень в передмістя Києва та міжміських рейсів усередині області.
З 20 березня Київ перейшов в червону зону карантину це означає, що вже два тижні в столиці не можна:
Пізніше, 1 квітня, під заборону потрапили продуктові ярмарки. При цьому заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку або на винос.
Нагадаємо, що в Києві з 3 квітня подорожчав проїзд в маршрутках. Підвищення цін стосується 16 з 150 маршрутів, де вартість квитка зросла з 8 до 10 гривень.
Раніше ми писали, що у Києві з 5 по 16 квітня посилюють карантин, і в місті запровадять спецперепустки для проїзду у всьому громадському транспорті.