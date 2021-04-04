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Завтра Київ йде на жорсткий локдаун: повний список заборон, і що дозволено

Автор: Анна Кисельова

У Києві з 5 квітня вводять тотальний карантин. Нові обмеження призведуть до того, що велика частина громадських місць виявиться закрита. Метою локдауну є зниження мобільності населення, тому працівників офісів, студентів і школярів зобов'яжуть перейти на дистанційну роботу.

Що потрапляє під заборони, які заклади продовжать роботу і як буде ходити столичний транспорт – розповідає Styler.

У Києві строгий карантин буде діяти з 5 по 16 квітня, однак пом'якшення в більш ранній термін можливо.

Які нові обмеження введуть з 5 квітня

У столиці з понеділка закриють до відвідування:

  • школи (в тому числі для молодших класів);
  • дитячі сади.

При цьому певні зміни також очікуються в роботі громадського транспорту. Як повідомляється, весь громадський транспорт і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, перевозити можна буде виключно працівників підприємств критичної інфраструктури.

Наголошується, що заповненість транспортних засобів не повинна складати понад 50% від кількості сидячих місць. Таке ж правило діє і для пасажирських перевезень в передмістя Києва та міжміських рейсів усередині області.

Які обмеження в Києві діють вже сьогодні

З 20 березня Київ перейшов в червону зону карантину це означає, що вже два тижні в столиці не можна:

  • відвідувати заклади культури й розваг (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали тощо);
  • відвідувати ТЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);
  • проводити релігійні заходи на площі менш як 10 квадратних метрів на одну людину;
  • проводити масові розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші заходи;
  • пускати глядачів на спортивні змагання;
  • ходити в басейни;
  • перебувати без маски на території загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо);
  • працювати в офісі співробітникам підприємств бюджетної сфери та приватних підприємств (крім підприємств критичної інфраструктури).

Пізніше, 1 квітня, під заборону потрапили продуктові ярмарки. При цьому заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку або на винос.

Нагадаємо, що в Києві з 3 квітня подорожчав проїзд в маршрутках. Підвищення цін стосується 16 з 150 маршрутів, де вартість квитка зросла з 8 до 10 гривень.

Раніше ми писали, що у Києві з 5 по 16 квітня посилюють карантин, і в місті запровадять спецперепустки для проїзду у всьому громадському транспорті.

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