В Киеве вводят спецпропуска для проезда в транспорте: как их получить
Киев с 5 апреля уходит на полный карантин и перемещение в общественном транспорте будет осуществляться только по специальным пропускам.
В КГГА рассказали, как и где можно оформить спецпропуск для проезда в общественном транспорте с 5 по 16 апреля.
Кто сможет получить спецпропуск
Как отмечается на сайте городских властей столицы, спецпропуска будут выдавать исключительно для перевозки работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы.
Как получить спецпропуск
Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны отправить письмо, адресованное директору Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органу Киевского городского совета (КГГА).
В письме необходимо указать:
- название предприятия
- обоснование необходимости получения спецпропусков
- их количество с указанием штатного количества работников
- реквизиты предприятия с указанием места его расположения (адреса и районы города Киева)
- контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона
По результатам рассмотрения письма, контактному лицу будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков.
Стоит отметить, что заявления от отдельных физических лиц в КГГА принимать не будут. А оплата проезда по спецпропускам будет на общих основаниях.
Также в КГГА рассказали, что должно обязательно отображаться в спецпропуске.
- Название предприятия (учреждения), организации.
- Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.
- Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.
- Срок действия специального транспорта для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021 года.
- Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта, или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как во время локдауна будут курсировать столичные маршрутки.