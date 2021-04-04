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Завтра Киев уходит на жесткий локдаун: полный список запретов, и что разрешено

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 15:57
Завтра Киев уходит на жесткий локдаун: полный список запретов, и что разрешено Локдаун в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Киеве с 5 апреля вводят тотальный карантин. Новые ограничения приведут к тому, что большая часть общественных мест окажется закрыта. Целью локдауна является снижение мобильности населения, поэтому работников офисов, студентов и школьников обяжут перейти на дистанционную работу.

Что попадает под запреты, какие заведения продолжат работу и как будет ходить столичный транспорт – рассказывает Styler.

В Киеве строгий карантин будет действовать с 5 по 16 апреля, однако смягчение в более ранний срок возможно.

Какие новые ограничения введут с 5 апреля

В столице с понедельника закроют к посещению:

  • школы (в том числе для младших классов);
  • детские сады.

При этом определенные изменения также ожидаются в работе общественного транспорта. Как сообщается, весь общественный транспорт и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, перевозить можно будет исключительно сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Отмечается, что заполненность транспортных средств не должна составлять более 50% от количества сидячих мест. Такое же правило работает и для пассажирских перевозок в пригороды Киева и междугородних рейсов внутри области.

Какие ограничения в Киеве действуют уже сегодня

С 20 марта Киев перешел в красную зону карантина это значит, что уже две недели в столице нельзя:

  • посещать заведения культуры и развлечений (театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и прочее);
  • посещать ТЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продажам средств гигиены и бытовой химии);
  • проводить религиозные мероприятия на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;
  • проводить массовые развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и другие мероприятия;
  • пускать зрителей на спортивные соревнования;
  • ходить в бассейны;
  • находиться без маски на территории общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее);
  • работать в офисе сотрудникам предприятий бюджетной сферы и частных предприятий (кроме предприятий критической инфраструктуры).

Завтра Киев уходит на жесткий локдаун: полный список запретов, и что разрешено

Позже, 1 апреля, под запрет попали продуктовые ярмарки. При этом общепиты продолжат работать на доставку или на вынос.

Напомним, что в Киеве с 3 апреля подорожал проезд в маршрутках. Повышение цен касается 16 из 150 маршрутов, где стоимость билета выросла с 8 до 10 гривен.

Ранее мы писали, что в Киеве с 5 по 16 апреля ужесточают карантин, и в городе введут спецпропуска для проезда во всем общественном транспорте.

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