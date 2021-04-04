Завтра Київ йде на жорсткий локдаун: повний список заборон, і що дозволено

У Києві з 5 квітня вводять тотальний карантин . Нові обмеження призведуть до того, що велика частина громадських місць виявиться закрита. Метою локдауну є зниження мобільності населення, тому працівників офісів, студентів і школярів зобов'яжуть перейти на дистанційну роботу.

Що потрапляє під заборони, які заклади продовжать роботу і як буде ходити столичний транспорт – розповідає Styler.

У Києві строгий карантин буде діяти з 5 по 16 квітня, однак пом'якшення в більш ранній термін можливо.

Які нові обмеження введуть з 5 квітня

У столиці з понеділка закриють до відвідування:

школи (в тому числі для молодших класів);

дитячі сади.

При цьому певні зміни також очікуються в роботі громадського транспорту. Як повідомляється, весь громадський транспорт і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, перевозити можна буде виключно працівників підприємств критичної інфраструктури.

Наголошується, що заповненість транспортних засобів не повинна складати понад 50% від кількості сидячих місць. Таке ж правило діє і для пасажирських перевезень в передмістя Києва та міжміських рейсів усередині області.

Які обмеження в Києві діють вже сьогодні

З 20 березня Київ перейшов в червону зону карантину це означає, що вже два тижні в столиці не можна:

відвідувати заклади культури й розваг (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали тощо);

відвідувати ТЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);

проводити релігійні заходи на площі менш як 10 квадратних метрів на одну людину;

проводити масові розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші заходи;

пускати глядачів на спортивні змагання;

ходити в басейни;

перебувати без маски на території загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо);

працювати в офісі співробітникам підприємств бюджетної сфери та приватних підприємств (крім підприємств критичної інфраструктури).

Пізніше, 1 квітня, під заборону потрапили продуктові ярмарки. При цьому заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку або на винос.