Абітурієнти подають заяви на вступ. На що треба звернути увагу, аби не пролетіти

Подання заяв

Термін подання заяв – з 19 по 31 липня. Цього року випускники можуть подати не більше 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення (бюджету) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції. А також до 15 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт).

Під час конкурсного відбору на навчання застосовуватиметься пріоритетність. Це означає, що при подачі 5 заяв на бюджет кожній можна вибрати пріоритетність - від найбажанішого варіанту вузу та спеціальності для вступу (1) до найменш бажаного варіанту (5).

За обраною пріоритетністю визначатиметься черговість розгляду заяв під час вступу на бюджетні місця. Зазначену пріоритетність при подачі заяв потім змінити буде неможливо.

Крім того, з 19 по 30 липня проводитимуться медичні огляди та інші доконкурсні процедури, передбачені умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями.

Формування рейтингових списків

Формування рейтингових списків випускників та надання рекомендацій до зарахування, оголошення списку рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання здійснюється не пізніше 5 серпня.

Рейтинговий список вступників формується за категоріями та джерелами фінансування у такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування на місця державного чи регіонального замовлення за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди чи творчого конкурсу

вступники, які мають право на зарахування за квотою 2

вступники, які мають право на зарахування за квотою 1

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, впорядковуються за абеткою.

Рейтинговий список вступників, які мають право на зарахування за квотами та мають право на зарахування на загальних умовах, упорядковується таким чином:

за конкурсним балом – від більшого до меншого

за пріоритетністю заяви від першої до останньої

за оцінкою з предмета, що враховується з найбільшим коефіцієнтом, у випадку двох або більше предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами - з меншим номером - від більшого до меншого

за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають абітурієнти, яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів – перше, друге, третє тощо за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

Відповідно, при однакових конкурсних балах для упорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – вищі оцінки з предмета, що враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, далі – результати розгляду мотиваційних листів.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 08 серпня.

Коригування рейтингового списку

Рейтинговий список абітурієнтів за кожною окремою спеціальністю буде автоматично скоригований відповідно до зазначених абітурієнтів пріоритетів згідно з алгоритмом.

Рекомендованими для зарахування на бюджет будуть ті вступники, які на підставі рейтингу потраплять на бюджетні місця в будь-якому навчальному закладі на будь-яку спеціальність.

При цьому рекомендації про зарахування надаватимуться вступникові за вищим пріоритетом, а всі його заяви з меншим пріоритетом у такому разі автоматично анулюватимуться, що дозволить звільнити списки рекомендованих та дасть можливість потрапити на бюджетні місця у рейтингових списках абітурієнтам з нижчими балами.

Також автоматичні коригування будуть проводитися, поки в них буде необхідність, при цьому в абітурієнтів, які при кожному наступному автоматичному коригуванні списків вперше потраплятимуть на бюджетні місця, також скасовуватимуться заяви з низькими пріоритетами.

Якщо абітурієнт потрапляє на бюджетне місце з меншим пріоритетом, він не втрачатиме місце у рейтингу за спеціальністю з великим пріоритетом і може потрапити на бюджетну спеціальність на більш пріоритетну спеціальність у разі автоматичного звільнення місця.

У такому разі його заявою з меншим пріоритетом буде анульовано, що автоматично дозволить потрапити до "бюджетного списку" іншому за списком абітурієнтів.

Коригування рейтингових списків будуть проводитися доти, доки всі бюджетні місця за всіма спеціальностями у всіх вишах України не будуть заповнені та кожному абітурієнту (що має високі рейтингові бали) не буде запропоновано лише одне бюджетне місце за одним із пріоритетів.

Приклад. Якщо абітурієнт рекомендований до зарахування на бюджетне місце на спеціальність за 3 пріоритетами, всі його заяви з меншими пріоритетами будуть анульовані.

При цьому при автоматичному коригуванні рейтингових списків абітурієнт може бути рекомендований на навчання за фахом із вищим, 2 пріоритетом, оскільки зі списків виключатимуться заяви інших абітурієнтів із нижчими для них пріоритетами.

У такому разі заява абітурієнта з 3 пріоритетом також буде анульована, оскільки в процесі коригування списків він потрапить на місце державного замовлення у 2 для себе пріоритеті.

Отже, він матиме вибір: надійти на бюджет за 2 пріоритетами або подавати на контракт по 1, 3, 4 або 5 пріоритетах, оскільки право надходження на бюджет за цими пріоритетами втрачається.

Якщо вступник за результатами адресного розміщення бюджетних коштів не отримав рекомендації до зарахування на бюджетні місця, але має достатній конкурсний бал за певною заявою та не отримав рекомендацію лише в результаті кваліфікаційного мінімуму бюджетних місць, то йому запропонують на вибір рекомендації до зарахування на місця державного замовлення цієї ж спеціальності, але в інших навчальних закладах, у яких прохідний бал менший, такий самий або більший у межах 5 балів порівняно з попередньо обраним вузом.

Списки зарахування на навчання

Після всіх коригувань сформується кінцевий рейтинговий список за кожною спеціальністю у вишах, який буде опублікований на сайті не пізніше 5 серпня 2023 року.

Абітурієнти з найвищими балами отримають право вступу на бюджет лише на одну з 5 конкурсних пропозицій з високим пріоритетом і в них буде час до 18:00 8 серпня виконати вимоги до зарахування до ВНЗ, де рекомендовано зарахування.

Якщо з якихось причин вимоги не будуть виконані до вказаного часу, абітурієнти втрачають право на зарахування (переказ) у поточному році. При цьому вони збережуть право вступу на контрактну форму навчання на будь-яку спеціальність, на яку подавали заяву.

Також рекомендація зарахування на бюджет анулюється, якщо не виконані вимоги – подання оригіналів документів у зазначений термін. Місце представляється іншому вступнику. Зарахування, що надходять до бюджету, закінчується пізніше 10 серпня 2023 року.

Зарахування на контракт

Після закінчення зарахування вступників до бюджету, починається зарахування на контракт, які також відбуватимуться на підставі НМТ чи творчого конкурсу, або на підставі мотиваційних листів чи співбесіди - залежно від спеціальності та в межах ліцензійного обсягу спеціальності.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на навчання за контрактом, відбувається не пізніше 18 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників на контракт на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється не раніше 9 серпня 2023 року.

Зарахування на навчання вступників коштом цільових пільгових державних кредитів та за контрактом провадиться не пізніше 30 серпня 2023 року.