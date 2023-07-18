Абитуриенты подают заявления на поступление. На что обратить внимание, чтобы не пролететь

Подача заявлений

Срок подачи заявлений - с 19 по 31 июля. В этом году выпускники могут подать не более 5 заявлений на места государственного и регионального заказа (бюджет) на открытые и закрытые (фиксированные) конкурсные предложения. А также до 15 заявлений на небюджетные конкурсные предложения (контракт).

Во время конкурсного отбора на обучение будет применяться приоритетность. Это значит, что при подаче 5 заявлений на бюджет, каждому можно выбрать приоритетность - от самого желанного варианта вуза и специальности для поступления (1) до наименее желаемого варианта (5).

По выбранной приоритетности будет определяться очередность рассмотрения заявлений при поступлении на бюджетные места. Указанную приоритетность при подаче заявлений потом изменить будет нельзя.

Кроме того, с 19 по 30 июля будут проводить медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры, предусмотренные условиями конкурсного отбора по соответствующим конкурсным предложениям.

Формирование рейтинговых списков

Формирование рейтинговых списков выпускников и предоставление рекомендаций к зачислению, оглашение списка рекомендованных к зачислению на бюджетную форму обучения осуществляется не позже 5 августа.

Рейтинговый список поступающих формируется по категориям и источникам финансирования в такой последовательности:

поступающие, которые имеют право на зачисление на места государственного или регионального заказа по результатам позитивной оценки индивидуального устного собеседования или творческого конкурса

поступающие, которые имеют право на зачисление по квоте 2

поступающие, которые имеют право на зачисление по квоте 1

поступающие, которые имеют право на зачисление на общих условиях

поступающие, имеющие право на зачисление по результатам положительной оценки индивидуального устного собеседования или творческого конкурса, упорядочиваются по алфавиту.

Рейтинговый список поступающих, имеющих право на зачисление по квотам и имеющих право на зачисление на общих условиях, упорядочивается следующим образом:

по конкурсному баллу - от большего к меньшему

по приоритетности заявления от первого до последнего

по оценке по предмету, учитываемому с наибольшим коэффициентом, в случае двух или более предметов с одинаковыми наибольшими весовыми коэффициентами - по предмету с меньшим номером - от большего к меньшему

по результатам рассмотрения мотивационных писем (при формировании рейтингового списка широкого конкурса одинаковые права имеют абитуриенты, которым заведения высшего образования определили одинаковые рейтинговые места по результатам рассмотрения мотивационных писем - первое, второе, третье и т. п. при условии одинаковых показателей рейтингования высшего порядка).

Соответственно, при одинаковых конкурсных баллах для упорядочения поступающих используются приоритетность заявлений от первого к последнему (на места государственного и регионального заказа), при одинаковых приоритетностях - более высокие оценки по предмету, который учитывается с наибольшим весовым коэффициентом, далее - результаты рассмотрения мотивационных писем.

Поступающие, получившие рекомендации к зачислению, должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 18:00 08 августа.

Корректировка рейтингового списка

Рейтинговый список абитуриентов по каждой отдельной специальности будет автоматически скорректирован в соответствии с указанными абитуриентами приоритетам согласно алгоритму.

Рекомендованными для зачисления на бюджет будут те поступающие, которые на основании сложившегося рейтинга попадут на бюджетные места в любом учебном заведении на любую специальность.

При этом рекомендации о зачислении будут предоставляться поступающему по высшему приоритету, а все его заявления с меньшим приоритетом в таком случае будут автоматически аннулироваться, что позволит освободить списки рекомендованных и даст возможность попасть на бюджетные места в рейтинговых списках абитуриентам с низшими балами.

Также автоматические корректировки будут проводиться, пока в них будет необходимость, при этом у абитуриентов, которые при каждой последующей автоматической корректировке списков будут впервые попадать на бюджетные места, также будут отменяться заявления с низкими приоритетами.

Если абитуриент попадает на бюджетное место с меньшим приоритетом, он не будет терять место в рейтинге по специальности с большим приоритетом и может попасть на бюджетную специальность на более приоритетную специальность в случае автоматического освобождения места.

В таком случае его заявлением с меньшим приоритетом будет аннулировано, что автоматически позволит попасть в "бюджетный список" другому по списку абитуриентов.

Корректировка рейтинговых списков будут проводиться до тех пор, пока все бюджетные места по всем специальностям во всех вузах Украины не будут заполнены и каждому абитуриенту (имеющему высокие рейтинговые баллы) не будет предложено только одно бюджетное место по одному из приоритетов.

Пример. Если абитуриент рекомендован к зачислению на бюджетное место на специальность по 3 приоритету, то все его заявления с меньшими приоритетами будут аннулированы.

При этом при автоматической корректировке рейтинговых списков абитуриент может быть рекомендован на обучение по специальности с высшим, 2 приоритетом, поскольку из списков будут исключаться заявления других абитуриентов с более низкими для них приоритетами.

В таком случае заявление абитуриента с 3 приоритетом также будет аннулировано, поскольку в процессе корректировки списков он попадет на место государственного заказа во 2 для себя приоритете.

Следовательно, у него будет выбор: поступить на бюджет по 2 приоритету или подавать на контракт по 1, 3, 4 или 5 приоритетам, поскольку право поступления на бюджет по этим приоритетам утрачивается.

Если поступающий по результатам адресного размещения бюджетных средств не получил рекомендации к зачислению на бюджетные места, но имеет достаточный конкурсный балл по определенному заявлению и не получил рекомендацию только в результате квалификационного минимума бюджетных мест, то ему предложат на выбор рекомендации к зачислению на места государственного заказа по этой же специальности, но в других учебных заведениях, в которых проходной балл меньше, такой же или больше в пределах 5 баллов по сравнению с предварительно выбранным вузом.

Списки зачисления на обучение

После всех корректировок сформируется конечный рейтинговый список по каждой специальности в вузах, который будет опубликован на сайте не позднее 5 августа 2023 года.

Абитуриенты с самыми высокими баллами получат право поступления на бюджет только на одно из 5 конкурсных предложений с высоким приоритетом и у них будет время до 18:00 8 августа выполнить требования к зачислению в тех вузах, где рекомендовано зачисление.

Если по каким-то причинам требования не будут выполнены до указанного времени, абитуриенты теряют право на зачисление (перевод) в текущем году. При этом они сохранят право поступления на контрактную форму обучения на любу специальность, на которую подавали заявление.

Также рекомендация зачисления на бюджет аннулируется, если не выполнены требования - подача оригиналов документов в указанный срок. Место представляется другому поступающему. Зачисление, поступающих на бюджет, заканчивается не позже 10 августа 2023 года.

Зачисление на контракт

После окончания зачисления поступающих на бюджет, начинается зачисление на контракт, которые также будет проходить на основании НМТ или творческого конкурса, либо на основании мотивационных писем или собеседования - в зависимости от специальности и в пределах лицензионного объема специальности.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на обучение по контракту, происходит не позднее 18 августа.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для поступающих на контракт на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения, осуществляется не ранее 9 августа 2023 года.

Зачисление на обучение поступающих за счет целевых льготных государственных кредитов и по контракту производится не позднее 30 августа 2023 года.