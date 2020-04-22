Заворотнюк забрали з лікарні: став відомий офіційний діагноз актриси

Заворотнюк виписали з лікарні (колаж: РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк знаходиться у себе вдома і в мережі з'явився її офіційний діагноз

Анастасія Заворотнюк після складної операції та реабілітації нарешті перебуває вдома разом зі своєю родиною. Популярну актрису з лікарні забрав її чоловік, фігурист Петро Чернишов.

Заворотнюк спостерігається в Центральній клінічній лікарні при Управлінні справами президента РФ. З січня 2019 року вона перебувала у філії в Барвисі під Москвою. При цьому її чоловік весь цей час був поруч з нею.

Зараз вона почуває себе добре, і лікарі прийняли рішення, що вона може вже перебуває вдома. Про це друг Чернишова розповів виданню "Комсомольская правда".

У Заворотнюк форма раку була не смертельною, але лікарі боятися говорити про повне її одужання, оскільки можливий рацидив, як це було одного разу. У минулому році актриса перенесла дві операції з видалення пухлини головного мозку. Одна операція пройшла в Німеччині, а друга в Москві.

Зараз зірка серіалу "Моя прекрасна няня" відчуває себе набагато краще, і в майбутньому вона зможе повернутися до повноцінного життя і продовжити зніматися в кіно.

Друг сім'ї також розповів, що актриса спілкується з близькими, але поки що швидко втомлюється. Раніше вона переміщалася в кріслі, а тепер вже може сама ходити. Чоловік підкреслив, що в неї чудовий настрій.

Він також розповів, що коли Заворотнюк приймала гормональні препарати, то сильна набрала у вазі, але після того, як припинила приймати гомони, схудла. В даний час вона не хоче користуватися мобільним телефоном та інтернетом. Також актриса не дивиться телевізор, щоб не хвилюватися.

Видання також опублікувало документ, який підтверджує діагноз актриси - гліобластома (пухлина мозку).

Діагноз Заворотнюк (фото: КП)

Нагадаємо, що дочка Заворотнюк зробила відверто розповіла про маму. Вона розповіла, що її мати дуже сильно їй допомогла подолати страх, який у неї виник після переїзду в США, де вона поступила в університет.