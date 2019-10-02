Заворотнюк сняли на видео: сотруднице клиники грозит тюремный срок

Анастасия Заворотнюк находится в одной из московских клиник на лечении - у актрисы обнаружили неопрерабельную опухоль мозга. И пока семья звезды "Моей прекрасной няни" отказывается давать комментарии, на состоянии Анастасии пытаются нажиться.

Хотя диагноз актрисы засекречен даже от персонала, а ее палата находится под охраной, некая сотрудница клиники написала в редакцию одного из российских СМИ с предложением продать фото и видеоматериалы с больной Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Неизвестная утверждала, что у нее есть 17 фото и три коротких видео, снятые в палате Анастасии Заворотнюк в период с 15 по 25 сентября. Кроме того, аноним уточнила, что "со вчерашнего дня не работает в медучреждении".

После публикации информации об алчной сотруднице в СМИ, в клинике начались тщательные проверки с целью вычислить злоумышленницу и передать правоохранителям.

Служба безопасности изучает записи с камер видеонаблюдения, кроме того, выясняют, кто из сотрудников был недавно уволен.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

А сама злоумышленница, поняв, что ей грозит тюремный срок, попыталась спрятать концы в воду. В СМИ поступило еще одно сообщение от нее, в котором она пишет, что "предложение уже неактуально".

"Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, так как пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности", - написала она в очередном письме.

Больше женщина на контакт не выходила.