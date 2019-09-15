Заворотнюк при смерти: все детали и подробности состояния актрисы

Заворотнюк находится в тяжелом состоянии (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Состояние Заворотнюк критическое. Врачи диагностировали рак

Анастасия Заворотнюк находится в очень тяжелом состоянии. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" врачи обнаружили рак мозга последней стадии. СМИ сообщают, что 48-летняя актриса находится при смерти.

Что произошло

В пятницу, 13 сентября, в сети появилась информация о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк положили в реанимацию в одну из московских больниц. При этом сообщалось, что у нее отек головного мозга, который спровоцировала тяжелая болезнь.

Позже появилась информация, что актриса находится под пристальным наблюдением врачей в реанимации. Кроме того, ей поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске, которая скончалась в 2015 году от неоперабельной опухоли головного мозга.

Заворотнюк находится в тяжелом состоянии (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Заворотнюк привезли в московскую больницу после того, как она была в польской клинике. Некоторые источники заявили, что о страшном диагнозе она узнала после рождения дочери от своего мужа Петра Чернышева в октябре 2018 года. Врачи оценивали состояние актрисы как критическое, поэтому ее погрузили в медикаментозный сон.

На следующий день, 14 сентября, Заворотнюк частично парализовало. У нее была поражена правая рука. При этом актриса по-прежнему находилась в реанимации.

Позже в СМИ появилась информация о том, что артистка впала в кому. При этом в клинике в Москве ей уже прекратили делать терапию, и перевели под наблюдение.

Почему заболела Заворотнюк

Информацию о здоровье актрисы также подтвердил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. По его словам, на Анастасию пагубно повлияли омолаживающие процедуры, которые включали в себя стволовые клетки.

Разин вспомнил, что еще 15 лет назад Заворотнюк спросила его, не пробовал ли он новую методику омоложения, которая основывается на стволовых клетках. Он отметил, что в то время это было трендом, и такую методику использовала Жанна Фриске.

Заворотнюк находится в тяжелом состоянии (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Кроме того, он считает, что на здоровье актрисы отразился стресс, который был связан с многолетними долгами по ипотеке. О болезни Анастасии продюсер узнал полгода назад от ее коллег. Тогда она жаловалась на плохое самочувствие.

По его словам, врачи сказали, что ввели актрису в искусственную кому и ей осталось жить несколько дней.

В сети также говорят о том, что рак Заворотнюк связан с ее третим ребенком, поскольку она родила с помощью ЭКО. Но врачи опроверги эту информацию и заявили, что искусственное оплодотворение не может стать причиной появление раковой опухоли. ЭКО только может повлиять на развитие заболевания, которое уже возникло в организме человека.

Напомним, что родственники Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу.

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