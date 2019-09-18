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К Заворотнюк приставили круглосуточную охрану: названа причина

STYLERПерсоны    18.09.2019 - 14:37
К Заворотнюк приставили круглосуточную охрану: названа причина
Заворотнюк больна раком - актрисе приставили охрану (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточной охраной в элитной московской клинике

Анастасия Заворотнюк в одной из элитных московских клиник лечится от рака головного мозга с метастазами. У актрисы четвертая стадия онкологического заболевания, частичный паралич. Артистка должна находиться в полном покое, чтобы хотя бы немного выздороветь, однако репортеры, журналисты и фанаты не дают знаменитости покоя. Из-за этого звезду сериала "Моя прекрасная няня" взяли под охрану. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщается, 48-летняя Анастасия сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы. Из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров. На территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. После этого сотрудникам больницы пришлось выставить круглосуточную охрану на этаже и отдельно – прямо возле палаты, где лежит Анастасия.

К Заворотнюк приставили круглосуточную охрану: названа причина

Заворотнюк больна раком - актрисе приставили охрану (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

По словам источников Baza, Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об ее критическом состоянии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

Напомним, что ранее в росСМИ появилось неоднозначное заявление о том, что Анастасия Заворотнюк отдыхает в Ялте. Сведениями поделился якобы друг семьи.

Также мы писали, что ранее всплыли страшные подробности о болезни Заворотнюк.

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Новости Украины ракАнастасия Заворотнюк
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