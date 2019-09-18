До Заворотнюк приставили цілодобову охорону: названа причина

Заворотнюк хвора на рак - актрисі приставили охорону (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк знаходиться під цілодобовою охороною в елітній московській клініці

Анастасія Заворотнюк в одній з елітних московських клінік лікується від раку головного мозку з метастазами. У актриси четверта стадія онкологічного захворювання, частковий параліч. Артистка повинна знаходитися в повному спокої, щоб хоча б трохи одужати, однак репортери, журналісти і фанати не дають спокою знаменитості. Через це зірку серіалу "Моя прекрасна няня" взяли під охорону. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Як повідомляється, 48-річна Анастасія зараз лежить у приватній елітній клініці в центрі Москви. Через галас навколо її захворювання до неї прикута увага репортерів. На територію клініки кілька разів намагалися проникнути знімальні групи. Після цього співробітникам лікарні довелося виставити цілодобову охорону на поверсі і окремо – прямо біля палати, де лежить Анастасія.

Заворотнюк хвора на рак - актрисі приставили охорону (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

За словами джерел Baza, Анастасія знаходиться в свідомості і дихає самостійно, незважаючи на повідомлення ЗМІ про її критичний стан. Лікарі оцінюють її стан як важкий.

Як повідомляли ЗМІ, у 48-річної зірки серіалу "Моя прекрасна няня" діагностували рак мозку останньої стадії, однак цю інформацію поки не підтверджують і не спростовують родичі та представники Заворотнюк.

Нагадаємо, що раніше у росЗМІ з'явилася неоднозначна заява про те, що Анастасія Заворотнюк відпочиває в Ялті. Відомостями поділився нібито друг сім'ї.

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