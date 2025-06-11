Завищені вимоги чи не щастить? Чому розумні, красиві жінки 30+ не можуть знайти пару

Після 30 життя у багатьох людей змінюється - кар'єра, цінності, підхід до стосунків. Але багато жінок стикаються із реальністю: навіть при успіхах і впевненості стабільні стосунки не складаються.

Чому красиві, розумні жінки після 30 або 40 років не можуть знайти партнера для стабільних стосунків, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Красива, розумна, вишукана, цікава робота, вже має трохи досвіду і може сама забезпечити. Але самотня? Ніби й кавалери з'являються, але далі декількох побачень справа не йде. Чому так?

"Ну де ж він? Я не прошу багато, просто нормального чоловіка! Уже й стандарти знизила… але все не те" Це часто звучить від жінок, яким трохи за 30, та й за 40. Успішні, цікаві, з досвідом. Здавалося б - саме час для якісних стосунків. Але щось іде не так", - каже експерт.

Чи можуть заважати завищені очікування?

Жінки стають освіченішими, незалежнішими й успішнішими - але чоловіків такого рівня меншає. Дослідження показують, що 47% жінок у віці 25-34 з вищою освітою перевершують тих самих чоловіків за показниками - і часто залишаються без партнера.

"І так, і ні. У 20 - ми віримо, що любов усе витримає. У 30 - хочеться не просто "хімії", а зрілого партнера: відповідального, з цінностями, бажано ще й з гумором і добрим серцем. Проблема не в тому, що вимоги завищені. Проблема - що компроміси вже не сприймаються як "романтика", - пояснює коуч.

Травматичний досвід

Розчарування, зрада, розлучення - усе це накладає відбиток. Страх знову потрапити в пастку змушує тримати дистанцію. Іноді - занадто.

Синдром сильної жінки

"Я все можу сама!" - звучить гордо, але… партнери бачать у цьому сигнал: мені не потрібен союзник. А ще поруч із самодостатньою жінкою чоловіки нерідко відчувають тиск: "Я маю бути ще крутішим". Не всі чоловіки до цього готові.

"Така сильна жінка, що й не підійдеш!" Це реальна фраза, яку багато хто чув. Незалежність, успішність, самодостатність - все це чомусь дехто сприймає як загрозу. А насправді просто хочеться, щоб поряд була людина, з якою спокійно", - каже фахівець.

Обмежене коло

Після 30 знайомства через компанії, навчання, тусовки - вже не працюють так активно. А на Tinder - нові розчарування.

"Постійний свайпінг, відмови, зникнення - все це провокує емоційне вигорання. Жінки зізнаються, що після 10 повідомлення "ні про що" або про "дай" вже нічого й не хочеться.

Внутрішня суперечність

Хочеться стосунків, але страшно втратити свободу. Хочеться любові, але не хочеться знову болю. І ця боротьба знецінює будь-яку появу нової людини.

"46% жінок у віці 30+ бояться почати спілкування, а 45% - мають страх близькості. З такими налаштуваннями дуже важко не тільки будувати стосунки, а навіть ходити на побачення", - зауважує Віталій Курсік.

Чоловіки у 30+ теж не завжди хочуть сім’ю

Частина з них тільки-но розбіглась із першою дружиною. Інші - відверто не хочуть брати відповідальність. Треті - застрягли у вічному "я ще не готовий". У підсумку жінки готові до стосунків, а чоловіки - ще на старті.

То це безвихідь? Зовсім ні. Стосунки не починаються з ідеального партнера. Вони починаються з чесності із собою.

"Чого я хочу насправді? Чого боюся? Які історії з минулого ще тримають мене?", - ці питання варто розкрити, якщо у вас є проблеми зі стосунками. Найкраще для цього - психолог або коуч. Якщо вам 30+ і ви вже втомилися від "невдалих спроб", варто розібратися, що блокує шлях до стосунків. Вам стане зрозуміліше, чого ви насправді хочете - і як це отримати", - резюмує Віталій Курсік.