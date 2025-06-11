Завышенные требования или не везет? Почему умные, красивые женщины 30+ не могут найти пару

После 30 жизнь у многих людей меняется - карьера, ценности, подход к отношениям. Но многие женщины сталкиваются с реальностью: даже при успехах и уверенности стабильные отношения не складываются.

Почему красивые, умные женщины после 30 или 40 лет не могут найти партнера для стабильных отношений, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Красивая, умная, изысканная, интересная работа, уже имеет немного опыта и может сама обеспечить. Но одинокая? Вроде и кавалеры появляются, но дальше нескольких свиданий дело не идет. Почему так?

"Ну где же он? Я не прошу много, просто нормального мужчины! Уже и стандарты снизила... но все не то" Это часто звучит от женщин, которым чуть за 30, да и за 40. Успешные, интересные, с опытом. Казалось бы - самое время для качественных отношений. Но что-то идет не так", - говорит эксперт.

Могут ли мешать завышенные ожидания?

Женщины становятся более образованными, независимыми и успешными - но мужчин такого уровня становится меньше. Исследования показывают, что 47% женщин в возрасте 25-34 с высшим образованием превосходят тех же мужчин по показателям - и часто остаются без партнера.

"И да, и нет. В 20 - мы верим, что любовь все выдержит. В 30 - хочется не просто "химии", а зрелого партнера: ответственного, с ценностями, желательно еще и с юмором и добрым сердцем. Проблема не в том, что требования завышены. Проблема - что компромиссы уже не воспринимаются как "романтика", - объясняет коуч.

Травматический опыт

Разочарование, измена, развод - все это накладывает отпечаток. Страх снова попасть в ловушку заставляет держать дистанцию. Иногда - слишком.

Синдром сильной женщины

"Я все могу сама!" - звучит гордо, но... партнеры видят в этом сигнал: мне не нужен союзник. А еще рядом с самодостаточной женщиной мужчины нередко чувствуют давление: "Я должен быть еще круче". Не все мужчины к этому готовы.

"Такая сильная женщина, что и не подойдешь!" Это реальная фраза, которую многие слышали. Независимость, успешность, самодостаточность - все это почему-то некоторые воспринимают как угрозу. А на самом деле просто хочется, чтобы рядом был человек, с которым спокойно", - говорит специалист.

Ограниченный круг

После 30 знакомства через компании, обучение, тусовки - уже не работают так активно. А на Tinder - новые разочарования.

"Постоянный свайпинг, отказы, исчезновения - все это провоцирует эмоциональное выгорание. Женщины признаются, что после 10 сообщения "ни о чем" или о "дай" уже ничего и не хочется.

Внутреннее противоречие

Хочется отношений, но страшно потерять свободу. Хочется любви, но не хочется снова боли. И эта борьба обесценивает любое появление нового человека.

"46% женщин в возрасте 30+ боятся начать общение, а 45% - имеют страх близости. С такими настройками очень трудно не только строить отношения, а даже ходить на свидания", - отмечает Виталий Курсик.

Мужчины в 30+ тоже не всегда хотят семью

Часть из них только-только разбежалась с первой женой. Другие - откровенно не хотят брать ответственность. Третьи - застряли в вечном "я еще не готов". В итоге женщины готовы к отношениям, а мужчины - еще на старте.

Так это безысходность? Вовсе нет. Отношения не начинаются с идеального партнера. Они начинаются с честности с собой.

"Чего я хочу на самом деле? Чего боюсь? Какие истории из прошлого еще держат меня?", - эти вопросы стоит раскрыть, если у вас есть проблемы с отношениями. Лучше всего для этого - психолог или коуч. Если вам 30+ и вы уже устали от "неудачных попыток", стоит разобраться, что блокирует путь к отношениям. Вам станет понятнее, чего вы на самом деле хотите - и как это получить", - резюмирует Виталий Курсик.