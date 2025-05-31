Він, вона і тварина: що робити, коли стосунки чудові, але партнер не виносить вашого кота чи собаку

Коли в стосунках усе складається ідеально, але ваш партнер не переносить кота чи собаку, починається внутрішній конфлікт. Це не просто про шерсть на дивані чи гавкіт уночі - це про цінності, межі й навіть ревнощі. То що робити, якщо ви не готові відмовитись ані від кохання, ані від улюбленця?

Що робити, якщо ваша кохана людина не виносить вашого кота або собаку, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

"А можна твій кіт спатиме не з нами?", "Цей собака постійно линяє, мене аж дратує...", "Ну він же тупо дивиться на мене...", - знайомі фрази? Саме такі можна почути від людини, яка не любить домашніх тваринок. І це може стати справжньою проблемою, якщо ця людина - ваш партнер у стосунках.

"І от ви сидите між двох вогнів: кохання - з одного боку, пухнаста любов - з іншого. І кожна сторона тягне ковдру (або лапу) на себе. Ситуація насправді непроста. Бо коли людина каже "не люблю тварин", а у вас це - сім’я, звичка, емоційна опора, то це сприймається це як відкидання частини вас", - каже експерт.

Він пояснює, що тварина у житті багатьох людей - це не просто кіт чи собака. Це: емоційна підтримка; жива істота, яка була з вами раніше; частина простору і побуту.

Що ж робити у такій ситуації?

Зрозуміти, де справжня проблема. Питання у шерсті на дивані - чи в ревнощах до "мурчика"? А може, у страху чи дитячій травмі?

Поговорити. Без жартів і без агресії. Поясніть, чому тварина важлива для вас. Запитайте, що саме некомфортно партнерові. Можливо, рішення - це прості правила: не в ліжко, не на стіл, не в тарілку.

Не жертвуйте тим, кого любите. Якщо вам прямо кажуть: "Або я, або твій пес" - це червоний прапорець. Бо любов, яка ставить ультиматуми, має схильність до контролю.

Знайдіть компроміс. Може, потрібен пилосос для шерсті. Може - трохи дресури. А може - окрема ковдра для кота. Але якщо обом хочеться домовитись - домовитись можна.

Коли шансів порозумітися немає?

Якщо ваш партнер/ка демонструє зневагу або жорстокість щодо тварини - тут не про собак чи котів. Тут про ставлення до слабшого. І це - тривожний дзвіночок.

"Пухнастий хвіст у стосунках - це не катастрофа. Але це перевірка на здатність домовлятися, поважати межі та приймати "комплект" партнера разом з усіма його прив'язаностями. Бо іноді, як не крути, - кіт був першим", - каже фахівець.

Не всі мають бути в захваті від вашого кота чи собаки з першого дня. Але з часом навіть найбільші скептики можуть змінити свою думку - якщо їм дозволити знайомитися з твариною у своєму темпі.

Попросіть не чіпати тварину, якщо партнер не хоче. А водночас - не намагайтеся доводити, яка вона "мила". Нехай повага до ваших почуттів до тварини стане першим кроком.

"Часом неприйняття тварини - це не головна причина конфлікту, а його прояв. Наприклад, у вашого партнера (партнерки) відсутня емпатія, є нетерпимість до чогось іншого, проблеми з кордонами або ревнощі до вашої емоційної прив'язаності", - додає коуч.

Бувають ситуації, коли компроміс неможливий. Наприклад, у партнера сильна алергія, або ж він відкрито зневажає тварин. У таких випадках вибір - не стільки між "людиною" і "тваринкою", скільки між собою і своїми межами. Якщо для вас важлива присутність улюбленця - важливо не зрадити себе.

Крім того - це може бути дзвіночок, що партнери дивляться на життя по-іншому. Якщо одна людина бачить у собаці частину родини, а інша - джерело бруду, то побудувати гармонійні та міцні стосунки буде важкувато. Але якщо є справжні почуття та повага, то знайти варіант, який би влаштував усіх - абсолютно реально.

"Якщо ви не можете знайти баланс у таких побутових, але емоційно важливих моментах - іноді варто подивитися на стосунки з боку та отримати незалежну допомогу, наприклад, коучинг. Фахівець допоможе розібратися, де та кому заважає шерсть, а де є справжній конфлікт, який з твариною не пов'язаний", - резюмує Віталій Курсік.