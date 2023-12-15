Завдають шкоди здоров'ю: яка важлива заборона діє в Україні під час війни

В Україні існує важлива заборона під час війни. Мова йде про використання та реалізацію феєрверків, салютів та петард. Важливо знати, як це може зашкодити здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.

Що відомо про заборону

За законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів" з 06 листопада 2023 року заборонено використання, реалізація феєрверків, салютів та петард, а саме:

використання та продаж феєрверків класів F2, F3, F4 (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів)

продаж або передача у будь-який спосіб особам, які не досягли 16 років, феєрверків класу F1

Технічним регламентом піротехнічних виробів визначено класифікацію піротехнічних виробів, що передбачають феєрверки:

клас FІ: феєрверки, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму та призначені для використання в умовах обмеженого простору

клас F2: феєрверки, що мають низький рівень небезпеки та шуму та призначені для використання на відкритому повітрі

клас FЗ: феєрверки з низьким рівнем небезпеки, призначені для використання на відкритому просторі на великих відкритих площах

клас F4: феєрверки, що мають високий рівень небезпеки, призначені для використання виключно особами зі спеціальною підготовкою

До сценічних піротехнічних виробів відносять:

клас ТІ: піротехнічні вироби для сценічного використання, що мають низький рівень небезпеки

клас Т2: піротехнічні вироби, які призначені для використання виключно особами зі спеціальною підготовкою

Також виділяють і інші піротехнічні вироби, які включають:

клас Р1: піротехнічні вироби, за винятком феєрверків та сценічних піротехнічних виробів, що мають низький рівень небезпеки

клас Р2: піротехнічні вироби, за винятком феєрверків та сценічних, які призначені для використання особами зі спеціальною підготовкою

Чому це важливо

Фахівці кажуть, що така заборона є актуальною та важливою для українського суспільства у період військового стану, оскільки звукові та світлові ефекти використання піротехніки завдають шкоду психологічному здоров’ю населення.

Також такий закон є частиною виконання угоди про асоціацію з ЄС щодо охорони навколишнього природного середовища, впроваджує необхідну Україні Директиву європейського парламенту про регламентування піротехніки, захищає безпеку та здоров’я людей і тварин.

Усі факти порушення будуть фіксуватись поліцією, а правопорушники будуть притягуватись до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Який можна отримати штраф

Стаття 164 КУпАП передбачено, що за порушення порядку господарської діяльності можна отримати штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

За зберігання, перевезення, торгівлю та використання піротехнічних засобів статтею 195-6 КУпАП передбачено штраф від 1 020 до 1 700 гривень.

За порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого шуму чи правил тиші в населених пунктах можна отримати штраф від 85 до 255 гривень.