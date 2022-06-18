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Возле Одессы "шутники" запустили салют во время воздушной тревоги и напугали местных (видео)

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Одеса, Суббота 18 июня 2022 22:33
Возле Одессы "шутники" запустили салют во время воздушной тревоги и напугали местных (видео) В Одессе запустили салют (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Крыжовка Одесской области во время воздушной тревоги неизвестные запустили салют и изрядно напугали местных жителей..

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук пообещал найти и наказать "шутников".

В Одесской ОВА сообщили, что таких нарушителей будут жестоко наказывать согласно действующему законодательству.

"Готовьтесь, к вам уже выехали. Предупреждали, предупреждаем, будьте начеку. Таких нарушителей будут жестоко наказывать согласно действующему законодательству. Ждите гостей, а полиции искренняя благодарность", - пригрозил председатель.

Звуки салюта во время сирен напугали местных жителей. Также люди возмущаются такому поступку. В сети обнародовали видео инцидента.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Добавим, что недавно в Одессе вечером неизвестные устроили фейерверк прямо во время воздушной тревоги. Нарушителей задержали на месте.

Также в Киеве запускали салют после ракетных ударов.

Кроме того, в Украине несмотря на войну некоторые граждане все равно запускают фейерверки. Поэтому их могут запретить использовать во время военного положения.

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Одесса салют
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