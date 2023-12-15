Наносят вред здоровью: какой важный запрет действует в Украине во время войны

В Украине существует важный запрет во время войны. Речь идет об использовании и реализации фейерверков, салютов и петард. Важно знать, как это может навредить здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.

Что известно о запрете

По закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и обращения пиротехнических изделий" с 06 ноября 2023 гада запрещено использование фейерверков, салютов и петард, а именно:

использование и продажа фейерверков классов F2, F3, F4 (пиротехнические изделия, предназначенные для использования во время развлекательных мероприятий)

продажа или передача любым способом лицам, не достигшим 16 лет, фейерверков класса F1

Техническим регламентом пиротехнических изделий определена классификация пиротехнических изделий, предусматривающих фейерверки:

класс FI: фейерверки, имеющие очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума и предназначенные для использования в условиях ограниченного пространства

класс F2: фейерверки с низким уровнем опасности и шума и предназначенные для использования на открытом воздухе

класс FЗ: фейерверки с низким уровнем опасности, предназначенные для использования на открытом пространстве на больших открытых площадях

класс F4: фейерверки с высоким уровнем опасности, предназначенные для использования исключительно лицами со специальной подготовкой

К сценическим пиротехническим изделиям относятся:

класс ТІ: пиротехнические изделия для сценического использования, имеющие низкий уровень опасности

класс Т2: пиротехнические изделия, предназначенные для использования исключительно лицами со специальной подготовкой

Также выделяют и другие пиротехнические изделия, включающие:

класс Р1: пиротехнические изделия, за исключением фейерверков и сценических пиротехнических изделий, имеющие низкий уровень опасности

класс Р2: пиротехнические изделия, за исключением фейерверков и сценических, предназначенные для использования лицами со специальной подготовкой

Почему это важно

Специалисты говорят, что такой запрет является актуальным и важным для украинского общества в период военного положения, поскольку звуковые и световые эффекты использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения.

Также такой закон является частью выполнения соглашения об ассоциации с ЕС по охране окружающей среды, внедряет необходимую Украине Директиву европейского парламента о регламентировании пиротехники, защищает безопасность и здоровье людей и животных.

Все факты нарушения будут фиксироваться полицией, а правонарушители будут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Какой можно получить штраф

Статья 164 КУоАП предусмотрено, что за нарушение порядка хозяйственной деятельности можно получить штраф от 17000 до 34000 гривен.

За хранение, перевозку, торговлю и использование пиротехнических средств статьей 195-6 КУоАП предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен.

За нарушение требований защиты населения от вредного шума или правил тишины в населенных пунктах можно получить штраф от 85 до 255 гривен.