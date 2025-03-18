Завдають сильної шкоди серцю. Кардіологи назвали 6 продуктів, які вони завжди уникають

Печінка

Кардіолог Елеонора Левін каже, що вона ніколи не їсть печінку. Все тому, що це червоне м’ясо з надзвичайно високим вмістом жиру.

"Загалом я уникаю червоного м’яса, тому що в ньому дуже багато насичених жирів і трансжирів, а він особливо шкідливий, тому що це також орган, який фільтрує токсини, тому будь-які токсини містять там", - додала медик.

У 100 г печінки міститься близько 300-400 мг холестерину, що перевищує добову норму для людей із серцево-судинними захворюваннями. Надлишок холестерину може сприяти утворенню бляшок у судинах, підвищуючи ризик атеросклерозу, інфаркту та інсульту.

Сосиски на сніданок

За словами кардіолога Елізабет Клодас, вона за будь-яку ціну уникає сосисок на сніданок. У такому продукті багато натрію, що сприяє підвищенню артеріального тиску, а це також велике джерело насичених жирів, які підвищують рівень холестерину.

Оброблене м'ясо, включаючи ковбаси, шинку та бекон, класифікують як канцерогени.

Сосиски містять велику кількість натрію, який підвищує артеріальний тиск і збільшує навантаження на серце та нирки.

Маргарин

Дослідження показало, що з кожною столовою ложкою маргарину у вас на 6% більше шансів померти протягом 16 років.

"Зважаючи на це, я кажу своїм пацієнтам використовувати оливкову олію, коли це можливо", - сказав доктор Гармоні Рейнольд.

У деяких видах маргарину містяться гідрогенізовані жири, які підвищують рівень "поганого" холестерину (LDL) і знижують "хороший" (HDL), що сприяє розвитку атеросклерозу та підвищує ризик інфаркту й інсульту.

Стейки та бекон

Кардіолог Леонард Ліллі розповів, що споживання насичених жирів пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, раку та діабету.

Червоне м’ясо та жирний бекон містять значну кількість холестерину, який може накопичуватися на стінках судин, звужуючи їх і погіршуючи кровообіг.

Особливо у беконі міститься надлишок солі, який часто містить консерванти та велику кількість натрію. Це може спричинити підвищення артеріального тиску й навантаження на серце.

Регулярне вживання великої кількості червоного та обробленого м’яса може провокувати хронічні запальні процеси в організмі, що погіршує стан судин.

Смажена у фритюрі курка

Регулярне вживання смаженої їжі збільшить ризик серцевих захворювань та інсульту через збільшення кількості насичених і трансжирів в організмі.

Ці нездорові жири можуть підвищувати рівень холестерину.

Щоб зменшити ризики, краще обирати курку, приготовану на грилі, запечену або варену, а якщо хочеться хрусткої скоринки - використовувати менш шкідливі способи приготування, наприклад, запікання у духовці з мінімальною кількістю олії.

Пончики

Пончики смажать на олії, яка містить трансжири, що робить їх важкими для серця. Вони підвищують рівень холестерину та цукру в крові, сприяючи діабету 2 типу, хворобам серця та інсульту.

Трансжири часто маскують на етикетках під частково гідрогенізовані олії.

Один пончик може містити до 20-30 г цукру, що сприяє різким стрибкам рівня глюкози у крові. Це збільшує ризик інсулінорезистентності та ожиріння, які є факторами ризику серцево-судинних захворювань.

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