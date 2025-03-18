Наносят сильный вред сердцу. Кардиологи назвали 6 продуктов, которые они всегда избегают

Печень

Кардиолог Элеонора Левин говорит, что она никогда не ест печень. Все потому, что это красное мясо с чрезвычайно высоким содержанием жира.

"В целом я избегаю красного мяса, потому что в нем очень много насыщенных жиров и трансжиров, а он особенно вреден, потому что это также орган, который фильтрует токсины, поэтому любые токсины содержатся там", - добавила медик.

В 100 г печени содержится около 300-400 мг холестерина, что превышает суточную норму для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Избыток холестерина может способствовать образованию бляшек в сосудах, повышая риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Сосиски на завтрак

По словам кардиолога Элизабет Клодас, она любой ценой избегает сосисок на завтрак. В таком продукте много натрия, что способствует повышению артериального давления, а это также большой источник насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина.

Обработанное мясо, включая колбасы, ветчину и бекон, классифицируют как канцерогены.

Сосиски содержат большое количество натрия, который повышает артериальное давление и увеличивает нагрузку на сердце и почки.

Маргарин

Исследование показало, что с каждой столовой ложкой маргарина у вас на 6% больше шансов умереть в течение 16 лет.

"Ввиду этого, я говорю своим пациентам использовать оливковое масло, когда это возможно", - сказал доктор Гармони Рейнольд.

В некоторых видах маргарина содержатся гидрогенизированные жиры, которые повышают уровень "плохого" холестерина (LDL) и снижают "хороший" (HDL), что способствует развитию атеросклероза и повышает риск инфаркта и инсульта.

Стейки и бекон

Кардиолог Леонард Лилли рассказал, что потребление насыщенных жиров связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

Красное мясо и жирный бекон содержат значительное количество холестерина, который может накапливаться на стенках сосудов, сужая их и ухудшая кровообращение.

Особенно в беконе содержится избыток соли, который часто содержит консерванты и большое количество натрия. Это может вызвать повышение артериального давления и нагрузку на сердце.

Регулярное употребление большого количества красного и обработанного мяса может провоцировать хронические воспалительные процессы в организме, что ухудшает состояние сосудов.

Жареная во фритюре курица

Регулярное употребление жареной пищи увеличит риск сердечных заболеваний и инсульта из-за увеличения количества насыщенных и трансжиров в организме.

Эти нездоровые жиры могут повышать уровень холестерина.

Чтобы уменьшить риски, лучше выбирать курицу, приготовленную на гриле, запеченную или вареную, а если хочется хрустящей корочки - использовать менее вредные способы приготовления, например, запекание в духовке с минимальным количеством масла.

Пончики

Пончики жарят на масле, которое содержит трансжиры, что делает их тяжелыми для сердца. Они повышают уровень холестерина и сахара в крови, способствуя диабету 2 типа, болезням сердца и инсульту.

Трансжиры часто маскируют на этикетках под частично гидрогенизированные масла.

Один пончик может содержать до 20-30 г сахара, что способствует резким скачкам уровня глюкозы в крови. Это увеличивает риск инсулинорезистентности и ожирения, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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