Названо найкорисніший для серця вид шоколаду
Шоколад вважається не лише смачним, а й корисним для здоров’я, зокрема для серця. Однак, не усі види шоколаду корисні, варто обирати лише ті, які містять понад 70% какао.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.
Акцент на какао
Головним інгредієнтом шоколаду є насіння какао, які містять флаваноли - різновид поліфенолів, пов’язаних зі зниженням ризику серцевих захворювань і діабету.
Багато досліджень впливу шоколаду на здоров’я серця зосереджено на чорному шоколаді з принаймні 70% какао, який містить більше флаванолів, ніж молочний і білий шоколад.
Дослідники виявили, що група, яка приймала добавки, мала на 27% менший ризик смертей від серцево-судинних захворювань.
Інше дослідження, проведене в січні 2024 року, показало, що темний шоколад може знизити ризик високого кров’яного тиску та венозної тромбоемболії - стану, який виникає, коли у венах утворюються тромби.
Чи корисні цукерки
Дієтолог Мішель Рутенштейн розповіла, що менш імовірно, що стандартні шоколадні цукерки принесуть користь серцю.
Білий шоколад не містить какао-бобів. Боби, які потрапляють у вироби з чорного та молочного шоколаду, зазвичай проходять процеси, які можуть значно знизити вміст флаванолу. Наприклад, одне дослідження показало, що ферментація або смаження під час виробництва може зменшити загальну кількість флаванолів у какао більш ніж у 10 разів.
Як результат, шоколадні цукерки зазвичай не містять таких же корисних для серця переваг, як какао в необробленому вигляді.
Крім того, шоколадні цукерки містять цукор, жир і калорії, які можуть негативно вплинути на серце, якщо зловживати занадто багато.
Надмірне споживання будь-яких шоколадних цукерок може сприяти підвищенню рівня холестерину та іншим проблемам зі здоров’ям.
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