Чи може серце раптово зупинитись без причин? Кардіолог здивувала відповіддю
Хвороби серця можуть прогресувати безсимптомно та призводити до летальних наслідків. Варто знати, чи справді в абсолютно здорової людини може зупинитись серце без видимих на це причин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Чи може без причин зупинитись серце
Існують такі випадки, коли молода людина йшла спокійно по вулиці і раптом в неї зупинилось серце, вона впала і померла.
За словами лікаря, насправді серце не зупиняється просто так без видимих на це причин - "тому, що воно втомилось і прийшов час зупинитися".
Причини завжди є і вони можуть бути приховані, тобто людину нічого не турбує в людини немає ніяких симптомів, але хвороба є і вона прогресує. В результаті виникає раптова зупинка серця.
Раптова зупинка серце може бути викликана багатьма причинами, наприклад, інфаркт міокарда, серцеві аритмії, вроджені вади серця або навіть сильний стрес.
Всі ці хвороби можуть довгий час бути у людини, але не проявлятися жодними симптомами.
Ось чому важливо регулярно перевіряти свій рівень артеріального тиску, холестерину, цукру, поки вас ще нічого не турбує.
"Запобігти хворобі завжди простіше, а ніж потім її лікувати", - додала кардіолог.
Раз на рік лікар радить робити кардіо-чекап і заспокойтесь, що ваше серце здорове.
Ознаки проблем з серцем
При наявності будь-який наведених нижче симптомів варто звернутися до лікаря:
- Швидка втомлюваність при мінімальних фізичних навантаженнях та знижена працездатність. Це може бути спричинене сидячою роботою, малорухливим способом життя та недостатньою фізичною активністю
- Нудота, втрата апетиту та болісні відчуття в області шлунка. Якщо ви відчуваєте німіючий біль у лівій руці, це може бути ознакою інфаркту
- Набряки ніг в області щиколотки та ступні. Вранці взуття може підходити, але під вечір може тиснути. Якщо причиною є серце, набряки з'являться на обох ногах симетрично
- Пульсуючий головний біль в області скронь і потилиці, часто спостерігається вранці
- Біль у лікті та зап'ясті, супроводжуваний поколюванням і печінням. При фізичних навантаженнях або підвищеному артеріальному тиску біль посилюється і може поширюватися на плече та шию
- Часті запаморочення та напади помутніння свідомості (непритомність). Особливо якщо це супроводжується порушеннями ритму та частоти серцебиття
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