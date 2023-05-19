Завдасть шкоди здоров'ю: чому не можна пити каву з молоком

Мало хто може уявити собі ранок без чашки ароматної кави. Однак не всі знають, як кава з молоком впливає на організм та може йому зашкодити.
Про це повідомила нутриціолог Ірина Левченко в Instagram
Через тонізуючу дію кави, її не варто пити її перед сном. Однак, вранці, щоб отримати максимальну користь від напою, слід враховувати біоритми організму.
Зокрема, гормон стресу, кортизол, виробляється в організмі піками, один з яких припадає на ранкові години, десь з 5 до 8, щоб людина могла краще прокидатися. Якщо в цей час пити каву на регулярній основі, то ефект кофеїну буде заміщати дію кортизолу і з часом це призведе до звикання.
Також не варто пити каву натщесерце, оскільки в довгостроковій перспективі це може призвести до раку шлунку.
Кава має чимало і інших корисних властивостей:
Однак, такий напій може і нашкодити. Негативний ефект можна отримати тільки при надмірному вживанні або протипоказаннях. Міцна кава може підвищити рівень холестерину в крові. Напій вимиває кальцій з кісток і підвищує ризик перелому, тому його не можна часто пити дітям і літнім людям.
До того ж напій має сечогінний ефект, що може призвести до зневоднення. Також кава підсилює дію алкогольних напоїв і прискорює сп'яніння.
Нутриціолог каже, що каву категорично не можна пити при:
Головна умова присутності кави в раціоні - не пити її з молоком. Все тому, що кава з молоком або вершками не володіє антиоксидантним ефектом.
Цукор також не варто додавати до напою, адже це зайві калорії.
Добова норма кави на день - 1-3 порції еспресо.
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