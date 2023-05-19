Завдасть шкоди здоров'ю: чому не можна пити каву з молоком

Користь кави

Через тонізуючу дію кави, її не варто пити її перед сном. Однак, вранці, щоб отримати максимальну користь від напою, слід враховувати біоритми організму.

Зокрема, гормон стресу, кортизол, виробляється в організмі піками, один з яких припадає на ранкові години, десь з 5 до 8, щоб людина могла краще прокидатися. Якщо в цей час пити каву на регулярній основі, то ефект кофеїну буде заміщати дію кортизолу і з часом це призведе до звикання.

Також не варто пити каву натщесерце, оскільки в довгостроковій перспективі це може призвести до раку шлунку.

Кава має чимало і інших корисних властивостей:

знижує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу при частому вживанні, нормалізує рівень цукру в крові;

на короткий час покращує пам'ять і уважність, підвищує настрій;

знижує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона, деменції, раку молочної залози, цирозу печінки;

полегшує головний біль, ефективна при мігрені;

покращує спортивні результати.

Чим шкідливий напій

Однак, такий напій може і нашкодити. Негативний ефект можна отримати тільки при надмірному вживанні або протипоказаннях. Міцна кава може підвищити рівень холестерину в крові. Напій вимиває кальцій з кісток і підвищує ризик перелому, тому його не можна часто пити дітям і літнім людям.

До того ж напій має сечогінний ефект, що може призвести до зневоднення. Також кава підсилює дію алкогольних напоїв і прискорює сп'яніння.

Нутриціолог каже, що каву категорично не можна пити при:

виразці шлунку;

захворюваннях нирок і дванадцятипалої кишки;

аритмії;

діареї;

циститі;

вагітності (кофеїн збільшує ризик передчасних пологів і народження дітей з відхиленням).

Чи можна пити каву з молоком

Головна умова присутності кави в раціоні - не пити її з молоком. Все тому, що кава з молоком або вершками не володіє антиоксидантним ефектом.

Цукор також не варто додавати до напою, адже це зайві калорії.

Добова норма кави на день - 1-3 порції еспресо.