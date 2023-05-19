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Нанесет вред здоровью: почему нельзя пить кофе с молоком

Можно ли пить кофе с молоком (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мало кто может представить себе утро без чашечки ароматного кофе. Однако не все знают, как кофе с молоком влияет на организм и может ему навредить.

Об этом сообщила нутрициолог Ирина Левченко в Instagram

Польза кофе

Из-за тонизирующего действия кофе, его не стоит пить перед сном. Однако, утром, чтобы извлечь максимальную пользу от напитка, следует учитывать биоритмы организма.

В частности, гормон стресса, кортизол, производится в организме пиками, один из которых приходится на утренние часы, где-то с 5 до 8, чтобы человек мог лучше просыпаться. Если в это время пить кофе на регулярной основе, эффект кофеина будет замещать действие кортизола и со временем это приведет к привыканию.

Также не стоит пить кофе натощак, поскольку в долгосрочной перспективе это может привести к раку желудка.

Кофе имеет немало и других полезных свойств:

  • снижает риск развития сахарного диабета 2 типа при частом употреблении, нормализует уровень сахара в крови;
  • на короткое время улучшает память и внимательность, увеличивает настроение;
  • снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, деменции, рака молочной железы, цирроза печени;
  • облегчает головную боль, эффективный при мигрени;
  • улучшает спортивные результаты.

Чем вреден напиток

Однако такой напиток может и навредить. Негативный эффект можно получить только при чрезмерном употреблении или противопоказаниях. Крепкий кофе может повысить уровень холестерина в крови. Напиток вымывает кальций из костей и повышает риск перелома, поэтому его нельзя часто пить детям и пожилым людям.

К тому же напиток оказывает мочегонный эффект, что может привести к обезвоживанию. Также кофе усиливает действие алкогольных напитков и ускоряет опьянение.

Нутрициолог говорит, что кофе категорически нельзя пить при:

  • язве желудка;
  • заболеваниях почек и двенадцатиперстной кишки;
  • аритмии;
  • диареи;
  • циститы;
  • беременности (кофеин увеличивает риск преждевременных родов и рождение детей с отклонением).

Можно ли пить кофе с молоком

Главное условие присутствия кофе в рационе - не пить его с молоком. Все потому, что кофе с молоком или сливками не обладает антиоксидантным эффектом.

Сахар также не стоит добавлять в напиток, ведь это лишние калории.

Суточная норма кофе в день - 1-3 порции эспрессо.

Ранее мы писали о напитке, снижающем риск сердечного приступа и инсульта.

Также мы писали, почему в отелях нельзя пить кофе.

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Каванапоїнутриціолог