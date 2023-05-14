Ось чому в готелях не варто пити таку каву: це просто огидно
Під час подорожей варто уникати приготування кави в готельних кавоварках, адже часто відвідувачі використовують їх не за призначенням.
Про це пише Daily Mail.
Чому готельні кавоварки можуть бути огидними
За словами економка готелю на ім'я Тара Бі, кавоварки в готелях дуже негігієнічні, і їх слід уникати будь-якою ціною.
Тим часом стюардеса з Нью-Йорка, яка побажала приховати своє ім'я, стверджує, що чула, що кавоварки в готелях використовують для прання спідньої білизни і для інших огидних речей.
Фахівці радять кілька разів подумати перш ніж використовувати кавоварку за призначенням. Адже ви не знаєте, хто і як поводився з нею до вас.
Те ж саме стосується і електрочайників, в яких за розповідями, можуть заварювати швидку лапшу чи варити пельмені.
Навіть якщо ви не вірите, що хтось так може робити, є й інші причини, щоб не користуватися багаторазовим готельним посудом.
В готелях кавоварками й електрочайниками можуть користуватися не за призначенням (фото: freepik)
Економка готелю дала поради щодо обачності в номерах
Тара Бі попереджає та радить мандрівникам припинити готувати каву в готельному номері.
"Перше, що я б ніколи не використовувала в готельному номері, - це кавник або будь-який скляний посуд", - радить економка.
Адже часто прибиральниця просто змиває ці речі в раковину у ванній і висушує їх тією самою ганчіркою, якою вона прибирає решту кімнати.
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