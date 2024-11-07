Завальська з "Алібі" чесно розповіла, чому вони із сестрою співали російською: "Це була норма"
Анна Завальська, учасниця дуету "Алібі", який був на піку популярності на початку 2000-х, розповіла, чому вони із сестрою на початку своєї кар'єри співали російською мовою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю Аліні Доротюк.
Чому гурт "Алібі" співав російською
На запитання журналістки, чому вони співали пісні російською, артистка відповіла, що тоді було таке середовище.
"Це було таке середовище, в якому це було нормальним", - чесно відповіла Завальська.
Також Анна зазначила, що на той час усі розмовляли російською, а вона писала пісні цією ж мовою.
"Це була загальна тенденція... Російська естрада сюди ринула. Вона заполонила собою все. І ми чомусь не замислювалися, чому це так", - зазначила артистка.
Водночас, вона не вважає це якимось криміналом.
"Тоді в принципі це була норма. Всі співали російською, це було для нас більш зрозумілим. Я писала вірші російською", - відверто розповіла співачка.
Незважаючи на це, Анна наголосила, що вони ніколи не прагнули працювати в Росії та налагоджувати там співпрацю.
Анна та Ангеліна Завальські (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)
Чи перекладатимуть сестри Завальські свої хіти українською
На запитання Доротюк, чи будуть артистки перекладати свої хіти українською мовою, Анна відповіла, що ні.
"У нас був переклад пісні "Сповідь", і на цьому я зрозуміла, що я не маю бажання повертатися до того матеріалу. Можна пожартувати, що можна перекласти пісню "Фламенко" або "З чистого аркуша" на ідиш, ось це буде цікаво, але перекладати українською - це зовсім така історія, якій немає місця в сучасному світі. Це вайб, який абсолютно не підходить тому, що відбувається зараз. Тоді питання: навіщо це робити? Щоби що?" - підсумувала вона.
Що відомо про гурт "Алібі"
У 1998 році сестри Завальські увійшли до складу дівочого квартету "Капучино". Як його учасниці записали два альбоми: "Краплі дощу" (1999 р.) та "Дівчина зі сходу" (2000 р.), а також відзняли чотири кліпи: "Капучино", "Милий хлопчик", "Нова казка" та "Не дивись на мене”.
У березні 2000 року Аня та Ангеліна, порадившись із батьком та співпродюсером Олександром Завальським, прийняли рішення покинути групу.
У 2001 році дівчата створили дует під назвою "Алібі". Продюсував їх батько, а також композитор Дмитро Клімашенко.
У 2012 році артистки оголосили про розпад колективу. Згодом сестри пояснювали його кількома причинами. Перша - обидві стали мамами, поринули у сімейне життя та материнські будні. Друга - кожна зі співачок хотіла спробувати свої сили сольно та поекспериментувати із запуском власних проектів.
У 2021 року дівчата повернулися на велику сцену під назвою The Alibi Sisters.
Анна та Ангеліна Завальські (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)