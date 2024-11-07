Завальська з "Алібі" чесно розповіла, чому вони із сестрою співали російською: "Це була норма"

Анна Завальська, учасниця дуету "Алібі", який був на піку популярності на початку 2000-х, розповіла, чому вони із сестрою на початку своєї кар'єри співали російською мовою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю Аліні Доротюк .

Чому гурт "Алібі" співав російською

На запитання журналістки, чому вони співали пісні російською, артистка відповіла, що тоді було таке середовище.

"Це було таке середовище, в якому це було нормальним", - чесно відповіла Завальська.

Також Анна зазначила, що на той час усі розмовляли російською, а вона писала пісні цією ж мовою.

"Це була загальна тенденція... Російська естрада сюди ринула. Вона заполонила собою все. І ми чомусь не замислювалися, чому це так", - зазначила артистка.

Водночас, вона не вважає це якимось криміналом.

"Тоді в принципі це була норма. Всі співали російською, це було для нас більш зрозумілим. Я писала вірші російською", - відверто розповіла співачка.

Незважаючи на це, Анна наголосила, що вони ніколи не прагнули працювати в Росії та налагоджувати там співпрацю.

Анна та Ангеліна Завальські (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Чи перекладатимуть сестри Завальські свої хіти українською

На запитання Доротюк, чи будуть артистки перекладати свої хіти українською мовою, Анна відповіла, що ні.

"У нас був переклад пісні "Сповідь", і на цьому я зрозуміла, що я не маю бажання повертатися до того матеріалу. Можна пожартувати, що можна перекласти пісню "Фламенко" або "З чистого аркуша" на ідиш, ось це буде цікаво, але перекладати українською - це зовсім така історія, якій немає місця в сучасному світі. Це вайб, який абсолютно не підходить тому, що відбувається зараз. Тоді питання: навіщо це робити? Щоби що?" - підсумувала вона.

Що відомо про гурт "Алібі"

У 1998 році сестри Завальські увійшли до складу дівочого квартету "Капучино". Як його учасниці записали два альбоми: "Краплі дощу" (1999 р.) та "Дівчина зі сходу" (2000 р.), а також відзняли чотири кліпи: "Капучино", "Милий хлопчик", "Нова казка" та "Не дивись на мене”.

У березні 2000 року Аня та Ангеліна, порадившись із батьком та співпродюсером Олександром Завальським, прийняли рішення покинути групу.

У 2001 році дівчата створили дует під назвою "Алібі". Продюсував їх батько, а також композитор Дмитро Клімашенко.

У 2012 році артистки оголосили про розпад колективу. Згодом сестри пояснювали його кількома причинами. Перша - обидві стали мамами, поринули у сімейне життя та материнські будні. Друга - кожна зі співачок хотіла спробувати свої сили сольно та поекспериментувати із запуском власних проектів.

У 2021 року дівчата повернулися на велику сцену під назвою The Alibi Sisters.

Анна та Ангеліна Завальські (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)