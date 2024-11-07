Завальская из "Алиби" честно рассказала, почему они с сестрой пели на русском: "Это была норма"

Анна Завальская, участница дуэта "Алиби", который был на пике популярности в начале 2000-х, рассказала, почему они с сестрой в начале своей карьеры пели на русском языке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Алине Доротюк .

Почему группа "Алиби" пела на русском

На вопрос журналистки, почему они пели песни на русском, артистка ответила, что тогда была такая среда.

"Это была такая среда, в которой это было нормальным", - честно ответила Завальская.

Также Анна отметила, что в то время все разговаривали на русском, а она писала песни на этом же языке.

"Это была общая тенденция... Российская эстрада сюда хлынула. Она заполонила собой все. И мы почему-то не задумывались, почему этот так", - отметила артистка.

В то же время она не считает это каким-то криминалом.

"Тогда в принципе это была норма. Все пели на русском, это было для нас более понятным. Я писала стихи на русском", - откровенно рассказала певица.

Несмотря на это, Анна подчеркнула, что они никогда не стремились работать в России и налаживать там сотрудничество.

Анна и Ангелина Завальськие (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Будут ли сестры Завальские переводить свои хиты на украинский

На вопрос Доротюк, будут ли артистки переводить свои хиты на украинский язык, Анна ответила, что нет.

"У нас был перевод песни "Исповедь", и на этом я поняла, что у меня нет желания возвращаться к тому материалу. Можно пошутить, что можно перевести песню "Фламенко" или "С чистого листа" на идиш, вот это будет интересно, но переводить на украинский - это совсем такая история, которой нет места в современном мире. Это вайб, который абсолютно не подходит тому, что происходит сейчас. Тогда вопрос: зачем это делать? Чтобы что?", - подытожила она.

Что известно о группе "Алиби"

В 1998 года сестры Завальские вошли в состав девичьего квартета "Капуччино". Как его участницы записали два альбома: "Капли дождя" (1999 г.) и "Девушка с востока" (2000 г.), а также отсняли четыре клипа: "Капуччино", "Милый мальчик", "Новая сказка" и "Не смотри на меня".

В марте 2000 года Аня и Ангелина, посоветовавшись с отцом и сопродюсером Александром Завальским, приняли решение покинуть группу.

В 2001 году девушки создали дуэт под названием "Алиби". Продюсировал их отец, а также композитор Дмитрий Климашенко.

В 2012 году артистки объявили о распаде коллектива. Впоследствии сестры объясняли его несколькими причинами. Первая - обе стали мамами, погрузились в семейную жизнь и материнские будни. Вторая - каждая из певиц хотела попробовать свои силы сольно и поэкспериментировать с запуском собственных проектов.

В 2021 году девушки вернулись на большую сцену под названием The Alibi Sisters.

Анна и Ангелина Завальськие (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)