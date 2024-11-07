Відома співачка розповіла про погрози Цекало: "Зроблю все, щоб вас не було"

Учасниця популярного у 2000-х роках гурту "Алібі" Анна Завальська чесно розповіла про те, що відомий російський продюсер українського походження Олександр Цекало погрожував їм через те, що вони відмовилися від співпраці з ним.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю Аліні Доротюк.

Анна зазначила, що всі переговори завжди вів продюсер гурту - їхній батько Олександр Завальський. Єдиним, з ким спілкувалися дівчата, був Олександр Цекало. Вони познайомилися, коли працювали із Дмитром Клімашенком.

Цекало дуже сподобалися дівчата, за словами Анни, він "закохався" у них, коли побачив, як вони працюють. Це все відбувалося за лаштунками у Києві.

"Ми спілкувалися, дружили, зустрічалися на якихось проектах. Він запрошував нас на "Пісню року", він вів її з Іваном Ургантом. Якось він так горів нами. Тобто він увімкнув цього продюсера, і це при тому, що тато дуже коректно дозволяв це спілкування", - зауважила артистка.

Також Цекало сказав, що саме гурт "Алібі" винний у тому, що він знову захотів займатися шоу-бізнесом. Він запропонував сестрам Завальським виступити зі скрипками, проте ті відмовилися, оскільки давно не робили цього.

Гурт "Алібі" у 2000-х (фото: wikipedia.org)

Проте остаточну точку в їхніх робочих відносинах поставила ситуація, коли Цекало хотів взяти пісню гурту "Алібі" як саундтрек до фільму "Ландыш серебристый". Тоді якраз у дівчат вийшла пісня "Исповедь" російською мовою, і Цекало хотів використати її.

"Ми запитали: "Хто співатиме її?" - "Ну не ви, ми просто візьмемо пісню". І чомусь у нас було таке внутрішнє рішення, що цього не повинно бути. Це було внутрішнє бунтарство", - поділилася співачка.

Також Анна зазначила, що російські компанії не раз пропонували групі "Алібі" підписати контракт та повністю контролювати їхню роботу.

"Ми ніколи не поспішали з такими рішеннями. І це був ключовий момент, коли ми відмовили", - наголосила вона.

У випадку з пропозицією Цекало батько сестер Завальський поставив крапку і сказав, що вони відмовляються, щоб їхню пісню використовували у фільмі.

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"Він поставив свої умови. Або пісню виконують дівчата (гурт "Алібі" - ред.), і ви все прописуєте", - зазначила співачка.

Ця відповідь довела до сказу Цекало.

"Це довело його до сказу та агресії". Це була така емоція: "А ви взагалі розумієте, кому ви відмовляєте?" - згадала артистка.

Також російський продюсер став погрожувати дівчатам.

"Я зроблю все, щоб вас не було в Росії", - сказав Олександр Цекало.

"Ми сказали: "Ну, класе". А він каже: "А що вам залишається, гастролювати по всіх трьох містах України?". Нас це дуже обурило тоді", - відверто розповіла Анна.

Хто такий Олександр Цекало

Цекало - радянський та російський шоумен, телеведучий, актор, співак, режисер, сценарист та продюсер.

Народився та виріс у Києві.

У 1985 році разом із майбутньою дружиною Лолітою Мілявською Цекало утворив кабаре-дует "Академія", а 1989 року вони переїхали до Москви. Дует виступав на естраді, у клубах та ресторанах, а до середини 1990-х років він став одним із найпопулярніших ансамблів. Далі розвивав свою кар'єру у Москві.

З 2008 по 2019 рік був одружений з Вікторією Галушкою - молодшою сестрою Віри Брежнєвої.

Цекало та Мілявська у 1990-х (фото: wikipedia.org)

Що відомо про гурт "Алібі"

Український дует "Алібі" було засновано в 2001 році. У ньому співали рідні сестри Анна Завальська та Ангеліна Завальська, а їх продюсером став батько Олександр Завальський.

Спочатку у творчості дуету брав участь композитор, виконавець та саунд-продюсер Дмитро Клімашенко. За час роботи з ним гурт випустив два сингли: "Алібі" (саме він став вирішальним для назви гурту) та "На Різдво", записав два відеокліпи: "Алібі" та "Дві сльози", а також альбом "Дві сльози".

Група припинила своє існування у 2012 році. Дівчата зайнялися сольними проектами, а також займалися особистим життям.

Анна Завальська із сином (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Ангеліна Завальська вийшла заміж за ведучого Олександра Колодія. У шлюбі у пари народився син Кирило, а у травні 2016 року виконавиця підтвердила, що стала мамою вдруге - у неї народилася донька.

Анна Завальська вийшла заміж за композитора та музиканта Дмитра Саратського. 11 грудня 2016 року у них народився син.

Анна та Ангеліна Завальські зараз (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)