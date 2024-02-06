Завадюк зізнався, чому довго не наважувався на публічний камінг-аут

Чому продюсер довго не робив публічний камінг-аут

За словами Володимира, ще до того, як він публічно зізнався у своїй сексуальній орієнтації, всі в його оточуванні знали про це багато років.

"Для мене це не був прямий камінг-аут, тому що всі мої близькі люди завжди знали, що я гей, і я багато років не цураюсь цієї теми. Мені так живеться спокійніше", - поділився продюсер.

Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

"У цьому я бачу соціальну місію. Я хочу розповідати людям, що гей пари бувають неймовірно гарними і абсолютно різними. Не важливо, ти супер мужній або ні. Ти можеш бути різним і це класно", - сказав Завадюк.

Також він розповів, що його мама і бабуся не одразу дізнались про його гомосексуальність, однак здогадувались, адже він неодноразово натякав на це у своїх соцмережах.

"Бабуся завжди здогадувалась, але почула від мене це у реанімації на лікарняному ліжку. Мені важливо було про це їй сказати. А мама дізналася вже від мене", - поділився Володимир.

"Ми ніколи про це не говорили, були лише натяки, коли я написав в Інстаграм, що буду святкувати свято зі своїм бойфрендом", - продовжив він.

Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

Знаменитість каже, що мама нормально поставилась до цього і зараз він абсолютно спокійно говорить з нею на цю тему.

Вона навіть намагається робити поради сину, запитує про його стосунки.

"Я дуже вдячний їй за цю позицію, хоча я знаю, що у Вінниці її колеги не розмовляли з нею після мого камінг ауту, і я їх засуджую за це", - поділився продюсер.

Також Завадюк висловився про колег, які досі приховують свою справжню сексуальну орієнтацію.

"Я знаю величезну кількість людей, які геї, лезбійки, а роблять вигляд, що це не так. Для мене це іноді трошки крінж. Навіщо це все, якщо це неправда", - сказав Володимир.

Нагадаємо, у квітні 2023 року продюсер "Голосу країни" та "Танців з зірками" публічно заявив, що у нього є бойфренд.

Він здійснив камінг-аут та зазначив, що зустрів своє кохання.

Зізнання зірки викликало бурхливу реакцію шанувальників. Вони подякували йому за сміливість, та привітали з тим, що він знайшов свого обранця.