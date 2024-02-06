Завадюк признался, почему долго не решался на публичный каминг-аут

Почему продюсер долго не делал публичный каминг-аут

По словам Владимира, еще до того, как он публично признался в своей сексуальной ориентации, все в его окружении знали об этом много лет.

"Для меня это не был прямой каминг-аут, потому что все мои близкие люди всегда знали, что я гей, и я много лет не чураюсь этой темы. Мне так живется спокойнее", - поделился продюсер.

Владимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

"В этом я вижу социальную миссию. Я хочу рассказывать людям, что гей пары бывают невероятно красивыми и абсолютно разными. Не важно, ты супер мужественный или нет. Ты можешь быть разным и это классно", - сказал Завадюк.

Также он рассказал, что его мама и бабушка не сразу узнали о его гомосексуальности, однако догадывались, ведь он неоднократно намекал на это в своих соцсетях.

"Бабушка всегда догадывалась, но услышала от меня это в реанимации на больничной койке. Мне важно было об этом ей сказать. А мама узнала уже от меня", - поделился Владимир.

"Мы никогда об этом не говорили, были только намеки, когда я написал в Инстаграм, что буду праздновать праздник со своим бойфрендом", - продолжил он.

Владимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

Знаменитость говорит, что мама нормально отнеслась к этому и сейчас он совершенно спокойно говорит с ней на эту тему.

Она даже пытается делать советы сыну, спрашивает о его отношениях.

"Я очень благодарен ей за эту позицию, хотя я знаю, что в Виннице ее коллеги не разговаривали с ней после моего каминг аута, и я их осуждаю за это", - поделился продюсер.

Также Завадюк высказался о коллегах, которые до сих пор скрывают свою настоящую сексуальную ориентацию.

"Я знаю огромное количество людей, которые геи, лесбиянки, а делают вид, что это не так. Для меня это иногда немножко кринж. Зачем это все, если это неправда", - сказал Владимир.

Напомним, в апреле 2023 года продюсер "Голоса країни" и "Танців із зірками" публично заявил, что у него есть бойфренд.

Он совершил каминг-аут и отметил, что встретил свою любовь.

Признание звезды вызвало бурную реакцию поклонников. Они поблагодарили его за смелость, и поздравили с тем, что он нашел своего избранника.