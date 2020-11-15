Затяжные морозы и Новый год с дождем: синоптики дали прогноз до конца года

Погода в Украине до конца 2020 (фото: РБК-Украина)

Синоптики рассказали, что будет с погодой до конца ноября и в декабре

Погода в Украине до конца 2020 года будет не такой аномально теплой, как в прошлом году. Народные синоптики считают, что в этом сезоне будет и снег и мороз. Ну а шансы провести новогоднюю ночь со снегом невелики.

Какой будет погода до конца ноября

По словам Леонида Горбаня, до конца месяца морозы будут трижды: 19-20 ноября, 24-25 ноября и 28-29 ноября. Об этом пишет Obozrevatel.

Но ожидаются и периоды потепления до +2+4 градусов: 21-23 ноября и 25-27 ноября.

Еще один народный синоптик, Владимир Деркач, считает, что во второй половине ноября будет переменчивая погода. В это время стоит ожидать холодных дождей, ночных морозов и периодов потепления.

В 20-х числах ноября синоптик прогнозирует незначительное потепление, но затем снова станет холоднее, но не сильно. Ночью температура будет уходить в "минус". Днем тоже возможны небольшие морозы.

Погода в декабре и на Новый год

По данным Леонида Горбаня, на Николая, 19 декабря, будут морозы, а на Новый год - оттепель.

Он прогнозирует, что первая неделя декабря будет теплой (+4+5 градусов), а 6 декабря пойдет снег с дождем.

С 8 по 14 декабря ударят морозы до -9…-11 градусов, также 8-11 декабря вероятен снег. 13-17 декабря ожидается потепление до +4+5 градусов. 15 декабря возможен снег с дождем, 17 декабря - дождь.

18-28 декабря вероятен затяжной морозный период с -10... -13 градусов. 18-20 числа возможен снегопад.

А за несколько дней до Нового года начнется оттепель. 29-31 декабря температура будет плюсовой, возможен снег с дождем (29-30 декабря).

Владимир Деркач прогнозирует, что с первых чисел декабря вероятно похолодание, затем до 10 числа может снова потеплеть. Впрочем, 9-11 декабря вероятна новая порция похолодания.

15 декабря могут прийти плюсовые температуры, но на Николая будет ночной мороз.

С 20 декабря народный синоптик прогнозирует аномально теплую погоду, которую он назвал "зимним бабьим летом".

В последние дни уходящего года Деркач обещает небольшие морозы и снег.

Ранее метеорологи также рассказали, какой будет погода в Киеве зимой 2020-2021. Они считают, что в этом сезоне синоптические условия могут быть непредсказуемы.

Также мы писали, что в ноябре нас ждет затяжная магнитная буря.