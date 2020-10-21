Синоптики рассказали, какой будет зима в Киеве

Погода в Киеве зимой (фото: РБК-Украина)

Погода в Киеве напомнит жителям столицы в сезоне 2020/2021, что климат изменился

Погода в Киеве нынешней зимой вероятнее всего будет похожа на прошлогоднюю. Синоптики считают, что новый сезон 2020-2021 будет теплым и бесснежным.

Такое мнение выразила начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич, пишет УНН.

Климатолог говорит, что морозные дни могут быть, но ничего критичного. В целом предстоящая зима обещает быть мягкой. Ведь зимы за последние 30 лет все были выше климатической нормы, а последние ушли от нормы очень сильно.

"Вообще декабрь у нас, как правило, стал очень теплым месяцем, и январь. Февраль это так, можно говорить еще не точно, но декабрь и январь очень потеплели", - говорит Елена Донич.

Что касается нынешней осени, то она уникально тем, что "бабьего лета" фактически не было. Ведь метеорологическая осень пришла в том году позже всего в истории наблюдений - на Покрову. В 2019-м это произошло 18 сентября, а в октябре пришло "бабье лето".

По словам Донич из-за климатических изменений доверять долгосрочным прогнозам сложно, но вероятность того, что зима будет теплой и бесснежной есть.

"Предполагают, что есть такая возможность, что зима будет бесснежной, может и теплой. Но это, в принципе, не доказательно, потому что сейчас климат сильно меняется и такие глобальные изменения, как сейчас случаются, то, в принципе, они даже на такой большой промежуток времени не прогнозируются точно. Доверять прогнозам можно только на 3-5 дней", - отметила Елена Донич.

Тем временем, украинцев ждет очередная погодная аномалия, которая подарит нам короткое, но очень теплое "бабье лето".

Но блаженство продлится недолго. Впереди у нас затяжной холодный период.