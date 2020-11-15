Затяжні морози і Новий рік з дощем: синоптики дали прогноз до кінця року

Погода в Україні до кінця 2020 (фото: РБК-Україна)

Синоптики розповіли, що буде з погодою до кінця листопада і в грудні

Погода в Україні до кінця 2020 року буде не такою аномально теплою, як минулоріч. Народні синоптики вважають, що в цьому сезоні буде і сніг, і мороз. Ну а шанси провести новорічну ніч зі снігом невеликі.

Якою буде погода до кінця листопада

За словами Леоніда Горбаня, до кінця місяця морози будуть тричі: 19-20 листопада, 24-25 листопада і 28-29 листопада. Про це пише Obozrevatel.

Але очікуються і періоди потепління до +2+4 градусів: 21-23 листопада і 25-27 листопада.

Ще один народний синоптик, Володимир Деркач, вважає, що у другій половині листопада буде мінлива погода. В цей час варто очікувати холодних дощів, нічних морозів і періодів потепління.

У 20-х числах листопада синоптик прогнозує незначне потепління, а потім знову стане холодніше, але не сильно. Вночі температура буде йти в "мінус". Вдень теж можливі невеликі морози.

Погода в грудні і на Новий рік

За даними Леоніда Горбаня, на Миколая, 19 грудня, будуть морози, а на Новий рік - відлига.

Він прогнозує, що перший тиждень грудня буде теплим (+4+5 градусів), а 6 грудня піде сніг з дощем.

З 8 по 14 грудня вдарять морози до -9...-11 градусів, також 8-11 грудня ймовірний сніг. 13-17 грудня очікується потепління до +4+5 градусів. 15 грудня можливий сніг з дощем, 17 грудня - дощ.

18-28 грудня ймовірний затяжний морозний період з -10... -13 градусами. 18-20 числа можливий снігопад.

А за кілька днів до Нового року почнеться відлига. 29-31 грудня температура буде плюсовою, можливий сніг з дощем (29-30 грудня).

Володимир Деркач прогнозує, що з перших чисел грудня ймовірне похолодання, потім до 10 числа може знову потеплішати. Втім, 9-11 грудня імовірна нова порція похолодання.

15 грудня можуть прийти плюсові температури, але на Миколая буде нічний мороз.

З 20 грудня народний синоптик прогнозує аномально теплу погоду, яку він назвав "зимовим бабиним літом".

В останні дні року, що минає, Деркач обіцяє невеликі морози і сніг.

Раніше метеорологи також розповіли, якою буде погода у Києві взимку 2020-2021. Вони вважають, що в цьому сезоні синоптичні умови можуть бути непередбачувані.

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