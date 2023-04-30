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Зацвів ґрунт у горщиках? Як захистити кімнатні рослини від грибкових інфекцій

Фото: як захистити рослину, якщо у ґрунті утворилася пліснява (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Цвіль у горщиках з кімнатними рослинами часто утворюється при переливі, якщо в приміщенні сиро і прохолодно, а також при інших помилках у догляді за зеленою живністю в будинку, зокрема через неякісний дренаж.

Білий пухнастий наліт на ґрунті іноді також можна сплутати з вапняним осадом, та насправді в субстраті розвивається грибкова інфекція, що тягнеться до коріння і здатна занапастити рослину.

Корисні рекомендації, як без зусиль позбутися цвілі в ґрунті та з використанням натуральних засобів зберегти рослину, представлені в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

  • Видалення цвілі

Цвіль, виявлену в горщику з рослиною на поверхні ґрунту, можна видалити за допомогою звичайної ложки, коли вона найімовірніше не проникла глибоко.

Якщо у субстраті ви помітили велику кількість цвілі, що забралася навіть у стінки горщика, рослину потрібно обов'язково пересадити з цієї проблемної ємності в іншу.

  • Оновлення ґрунту та підготовка до поливу

У новому горщику перед розміщенням постраждалої рослини вам знадобиться високоякісний ґрунт.

Після пересадки в новий горщик потрібно почекати, щоб ґрунт достатньо просохнув, і тільки після цього можна почати поливати.

  • Протигрибкові засоби

Також рекомендують додавати у ґрунт природний протигрибковий засіб. Для цього можна використовувати корицю або соду (потрібно посипати верхній шар ґрунту) або взяти для поливу яблучний оцет.

Подібні протигрибкові засоби є натуральними, і здатні стримувати виникнення цвілі в горщиках, при цьому важливо, що для рослини вони не становлять небезпеки та абсолютно нешкідливі для них.

  • Догляд за рослиною

Надалі рекомендується зберігати ґрунт у чистоті. Для мінімізації утворення цвілі, не забувайте прибирати засохле листя та гниючі частини рослин у ємностях.

Раніше ми розповідали, які бур'яни вказують на родючість ґрунту, та можуть виявитися дуже корисними для дачників.

А також писали, завдяки якому добриву квола розсада "оживе" і зміцніє.

До речі, перед цим ми називали прості кімнатні рослини, що усувають вологість і захищають від плісняви.

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