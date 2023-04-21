ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не виривайте їх! Ці бур'яни вказують на родючість ґрунту

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 21:51
Не виривайте їх! Ці бур'яни вказують на родючість ґрунту Як визначити родючість ґрунту на городі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Коли землю починає прогрівати сонце, сходять не лише паростки квітів та овочів, а й шкідників. Боротьба з бур'янами на городі може тривати цілу вічність аж до приходу зими. Проте деякі рослини можуть стати вам дуже корисними.

Які бур'яни вказують на родючість ґрунту - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Щириця закинута

Цей бур'ян росте в пухкій, суглинистій, родючій землі, яка містить багато азоту. Якщо на вашому городі чи в саду росте щириця, це ознака того, що в ґрунті достатня кількість гумусних речовин. Але виривати щирицю потрібно до того, як вона почне цвісти.

Не виривайте їх! Ці бур'яни вказують на родючість ґрунту

Фото: Вікіпедія

Галінсога дрібноквіткова

Попри те, що цей бур'ян є однорічним, він встигає насіятися у досить великій кількості. Галінсога росте в добре зволожених ґрунтах. Тому якщо побачили її на своїй ділянці, можете не перейматися: ваш ґрунт в порядку.

Не виривайте їх! Ці бур'яни вказують на родючість ґрунту

Фото: SuperAgronom.com

Жовтий осот польовий

Осот не буде рости в сухій землі, а також на ділянці, куди потрапляє мало сонця. Тому цей бур'ян є знаком того, що кислотність і зволоженість вашого ґрунту на необхідному рівні.

Для того, щоб винищити осот, необхідно сіяти жито чи овес.

Не виривайте їх! Ці бур'яни вказують на родючість ґрунту

Фото: Вікіпедія

Фіалка польова

Ми звикли до того, що фіалка - це кімнатна рослина, а не бур'ян, проте вона має й таких представників. Ті, хто намагалися розводити фіалку вдома, знають, наскільки вона вимоглива. Тому якщо помітили її на своїй ділянці, можете бути впевненими, що це хороший знак.

Не виривайте їх! Ці бур'яни вказують на родючість ґрунту

Фото: SuperAgronom.com

Талабан польовий

Як і вище описані рослини, талабан з'являється лише у вологих місцях з пухким ґрунтом. До того ж він росте в землі з достатньою кількістю калію. Якщо побачили його, цього сезону можете не підживлювати землю на городі.

Не виривайте їх! Ці бур'яни вказують на родючість ґрунту

Фото: Вікіпедія

Раніше ми розповідали, які неїстівні рослини насправді можна вживати.

Читайте також, що посадити поряд із картоплею, щоб відлякати шкідників.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород сорняк