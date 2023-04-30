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Заплесневела почва в горшках? Как защитить комнатные растения от грибковых инфекций

Фото: как защитить растение, если в почве образовалась плесень (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Плесень в горшках с комнатными растениями часто образуется при переливе, если в помещении сыро и прохладно, а также при других ошибках в уходе за зеленой живностью в доме, в частности из-за использования некачественного дренажа.

Белый пушистый налет на грунте порой также можно спутать с известковым осадком, но на самом деле в субстрате развивается грибковая инфекция, что тянется к корням и способна погубить растение.

Полезные рекомендации, как без усилий избавиться от плесени в почве и с использованием натуральных средств сберечь растение, представлены в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

  • Удаление плесени

Плесень, обнаруженную в горшке с растением на поверхности почвы, можно удалить при помощи обычной ложки, когда она вероятнее всего не проникла глубоко.

В случае, если в субстрате вы заметили большое количество плесени, что забралась даже в стенки горшка, растение нужно обязательно пересадить из этой проблемной емкости в другую.

  • Обновление грунта и подготовка к поливу

В новом горшке перед помещением пострадавшего растения вам потребуется высококачественная почва.

После пересадки в новый горшок нужно подождать, чтобы у почвы было время достаточно просохнуть, и только после этого можно начать поливать.

  • Противогрибковые средства

Также рекомендуют добавлять в почву природное противогрибковое средство. Для этого можно использовать корицу, или соду (нужно посыпать верхний слой грунта), или взять для полива яблочный уксус.

Подобные противогрибковые средства являются натуральными, и способны сдерживать возникновение плесени в горшках, при это важно, что для растения они опасности не представляют и совершенно безвредны для них.

  • Уход за растением

В дальнейшем рекомендуется хранить почву в чистоте. Для минимизации образования плесени, не забывайте убирать засохшие листья и гниющие части растений в емкостях.

Ранее мы рассказывали, какие сорняки указывают на плодородие почвы, и могут оказаться очень полезными для дачников.

А также писали, благодаря какому удобрению хилая рассада "оживет" и окрепнет.

К слову, перед этим мы называли простые комнатные растения, устраняющие влажность и защищающие от плесени.

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