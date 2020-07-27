Может затронуть каждого: в Кирилловке предостерегли о новой опасности

В Кирилловке предупредили о грабежах на базах отдыха (фото: РБК-Украина/Анна Киселева)

Туристы предупредили о том, что на некоторых базах отдыха были случаи грабежей

В Кирилловке предупредили о грабежах на базах отдыха. Отдыхающие заметили, что в курортном городе участились случаи воровства и заподозрили администрацию баз отдыха в содействии преступникам. Такое заявление появилось в одном каналов Telegram, посвященному информации о происходящем в городе Кирилловка.

Как сообщается в канале "Кирилловка – Отзывы", из номеров в базах отдыха воруют ценные вещи.

"Сразу ничего не предвещало беды. Но потом оказалось, что на базах процветают грабежи!!! Раз в месяц стабильно. И никто не чешется, а выносят все вещи через окно из номера, пока хозяев нет (не по наводке ли?)", - написали в сообществе.

Также там отметили, что, возможно, для безопасности стоит арендовать номер в более дорогостоящих комплексах.

"В общем, это не базы отдыха должны быть, а центр тренировки оперов. Никому не пожелаем такого отдыха, как был у нас. Лучше подороже, но надежней, чем спящая "охранница" с видом уборщицы и вечно открытые ворота. Берегитесь!" - подытожили пострадавшие.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пляжах Кирилловки появилась новая проблема. Несмотря на штормящее море на берегу множество людей, которые купаются в высоких волнах и загорают на берегу.

Также мы писали, что украинец пожаловался на отдых в Кирилловке из-за медуз и морских блох.