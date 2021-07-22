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Затоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураган

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Одесса, Четверг 22 июля 2021 09:48
Затоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураган Одессу накрыло жуткой бурей (Коллаж РБК-Украина, фото: Думская)
Автор: Анна Шиканова

В ночь на 22 июля Одессу накрыло жуткой бурей. Ливень сметал все на своем пути, разрушил пляжи, затопил торговые точки и разорвал на части асфальт.

Как выглядит Одесса после сильного потопа и бушующей стихии, рассказали в издании "Думская".

Сильнее всего досталось любимому месту пляжного отдыха туристов и местных жителей – пляжу Аркадия. Бушующие потоки повредили большинство объектов инфраструктуры. Местами появились жуткие овраги, вода разорвала асфальт на аллеях.

Разрушены также летние площадки, сломаны покрытия, а вокруг пляжа местность превратилась в непроходные чащи с кучами обломков.

За несколько часов в Одессе выпала месячная норма осадков, а местные жители говорят, что такой бури не видели более 8 лет – с 2013 года. В городе теперь много затопленных автомобилей, залиты водой подъезды, магазины. Местами отключена электроэнергия, отменены авиарейсы.

Затоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураганЗатоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураган

Жуткий ливень затопил Одессу (Фото: Александр Гиманов, Думская)

Улицы города моментально превратились в реки и городской транспорт оказался в ловушке из воды. Пострадали улицы Балковская, Приморский, Королева, весь район вокруг Фонтана, Французский бульвар, Дерибасовская и район Аркадия.

Как сообщили в ГСЧС Одесской области, затоплено более 20 объектов – подвалы в многоэтажках, дома и дворы. Эвакуировали 11 людей. Ограничено движение в Поселке Котовского – там можно выехать только через Объездную дорогу.

Напомним, ранее мы писали о том, что несколько дней назад жуткая буря накрыла Киев – ветром сносило заборы и рестораны.

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