Затоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт: на Одессу налетел жуткий ураган

В ночь на 22 июля Одессу накрыло жуткой бурей . Ливень сметал все на своем пути, разрушил пляжи, затопил торговые точки и разорвал на части асфальт.

Как выглядит Одесса после сильного потопа и бушующей стихии, рассказали в издании " Думская ".

Сильнее всего досталось любимому месту пляжного отдыха туристов и местных жителей – пляжу Аркадия. Бушующие потоки повредили большинство объектов инфраструктуры. Местами появились жуткие овраги, вода разорвала асфальт на аллеях.

Разрушены также летние площадки, сломаны покрытия, а вокруг пляжа местность превратилась в непроходные чащи с кучами обломков.

За несколько часов в Одессе выпала месячная норма осадков, а местные жители говорят, что такой бури не видели более 8 лет – с 2013 года. В городе теперь много затопленных автомобилей, залиты водой подъезды, магазины. Местами отключена электроэнергия, отменены авиарейсы.

Жуткий ливень затопил Одессу (Фото: Александр Гиманов, Думская)

Улицы города моментально превратились в реки и городской транспорт оказался в ловушке из воды. Пострадали улицы Балковская, Приморский, Королева, весь район вокруг Фонтана, Французский бульвар, Дерибасовская и район Аркадия.

Как сообщили в ГСЧС Одесской области, затоплено более 20 объектов – подвалы в многоэтажках, дома и дворы. Эвакуировали 11 людей. Ограничено движение в Поселке Котовского – там можно выехать только через Объездную дорогу.