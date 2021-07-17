Апокалипсис в Киеве: буря срывает заборы и сносит рестораны (видео)

На Киев обрушилась непогода с бурей, мощным ливнем и ураганным ветром с песком и пылью. Внезапное ненастье 17 июля днем уже наделало бед в столице в разных районах.

Очевидцы сняли на видео и фото разгулявшуюся стихию. Кадры "погодного апокалипсиса" смотрите в материале ниже.

Более всего "досталось" левому берегу Киева. В районе Лесной зафиксировали пылевую бурю, и сильные порывы даже срывали конструкции, ломали и вырывали части металлического забора.

Видео: пылевая буря в Киеве 17 июля срывала куски забора возле станции метро "Лесная"

На рынке возле входа в подземку люди спешили поскорее отойти под навесы, прячась от шквалов.

Видео: буря в Киеве 17 июля около метро "Лесная"

А еще серьезные шквалы дошли до южной части столицы, и на Голосеевке ветруган даже сдул огромное покрытие на летней террасе ресторана "Маячок" в виде "зонта-шляпы".

Нужно отметить, что такая тяжеловесная конструкция на самом деле может позже упасть с неба вниз где угодно, и стать причиной разрушений или даже травмировать людей.

Видео: в Киеве мощный порыв ветра унес огромный "зонт" в ресторане в Голосеевском районе 17 июля

На северной части - на массиве Троещина - ливни заливали улицы и кварталы сильными потоками воды, и кое-где уже начались подтопления на дорогах.

Видео: Киев залило сильным ливнем 17 июля

Залило и в центре Киева: в частности, жители столицы сняли некоторые подтопления в районе станции метро "Олимпийская" и около ТЦ "Украина".

Киев накрыла непогода 17 июля (фото: t.me/kievmap)

Обратим внимание, что в других районах такое буйство непогоды не дошло, и киевляне в сети указывают на непродолжительные дожди с хмурым небом, редкие раскаты грома. В частности, в некоторых массивах левого берега столицы, в районе Дарницы, Парке Победа, в Соломенском районе, на Борщаговке, как пишут в сети, "погремело минут 10, похмурилось, и все на этом - снова палящее солнце".

В пресс-службе ГСЧС предупреждают жителей Киева, что грозовая непогода может продлиться до конца дня. Спасатели также объявили І уровень опасности - "желтый".