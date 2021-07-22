Затоплені магазини, знищений пляж і асфальт: на Одесу налетів страшний ураган

У ніч на 22 липня Одесу накрило моторошною бурею . Злива змітала все на своєму шляху, зруйнувала пляжі, затопила торгові точки та розірвала на частини асфальт.

Як виглядає Одеса після сильного потопу і бурхливої стихії, розповіли у виданні " Думська ".

Найсильніше дісталося улюбленому місцю пляжного відпочинку туристів і місцевих жителів – пляжу Аркадія. Бурхливі потоки пошкодили більшість об'єктів інфраструктури. Місцями з'явилися моторошні яри, вода розірвала асфальт на алеях.

Зруйновані також літні майданчики, зламані покриття, а навколо пляжу місцевість перетворилася на непрохідні хащі з купами уламків.

За кілька годин в Одесі випала місячна норма опадів, а місцеві жителі кажуть, що такої бурі не бачили понад 8 років – з 2013 року. У місті тепер багато затоплених автомобілів, залиті водою під'їзди, магазини. Місцями відключена електроенергія, скасовані авіарейси.

Моторошна злива затопила Одесу (Фото: Олександр Гіманов, Думська)

Вулиці міста моментально перетворилися на річки й міський транспорт опинився в пастці з води. Постраждали вулиці Балківська, Приморський, Корольова, весь район навколо фонтану, Французький бульвар, Дерибасівська і район Аркадія.

Як повідомили в ДСНС Одеської області, затоплено понад 20 об'єктів – підвали в багатоповерхівках, будинки та двори. Евакуювали 11 людей. Обмежено рух у селищі Котовського - там можна виїхати тільки через Об'їзну дорогу.