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Затишок, тепло та спокій. Pantone назвав головний колір 2025 року

Четвер 05 грудня 2024 20:11
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Затишок, тепло та спокій. Pantone назвав головний колір 2025 року Яким буде головний колір 2025 року (фото: instagram.com/pantone)
Автор: Любов Блажко

Інститут кольору Pantone назвав головний колір наступного року. Ним виявився PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - теплий, насичений коричневий відтінок, який уособлює комфорт, гармонію, прагнення до простих і водночас вишуканих життєвих радощів.

Що про це відомо, більш детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційний сайт Pantone.

Головний колір 2025 року

Як відомо, щороку Pantone Color of the Year об'єднує дизайнерів та поціновувачів кольору, аби обговорити взаємозв'язок між кольором і культурою. Головний колір року має відображати дух часу, глобальні настрої та цілі, які нині надихають і турбують людство. У 2025 році головним кольором став відтінок коричневого, схожий на шоколад і каву, який миттєво дарує відчуття тепла та затишку.

Як повідомляє віцепрезидентка Інституту кольору Лорі Пресман, Mocha Mousse відображає вдумливу поблажливість, що поєднує в собі простоту, класику та розкіш одночасно. Такий тон демонструє прагнення людей жити в комфорті, отримувати маленькі радощі й розділяти їх з іншими.

Затишок, тепло та спокій. Pantone назвав головний колір 2025 року

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - головний колір 2025 року (фото: instagram.com/pantone)

Затишок, тепло та спокій. Pantone назвав головний колір 2025 року

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - головний колір 2025 року (фото: instagram.com/pantone)

Затишок, тепло та спокій. Pantone назвав головний колір 2025 року

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - головний колір 2025 року (фото: instagram.com/pantone)

Затишок, тепло та спокій. Pantone назвав головний колір 2025 року

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - головний колір 2025 року (фото: instagram.com/pantone)

Mocha Mousse також розширює уявлення про коричневий колір, виходячи далеко за межі традиційного сприйняття. Він не лише простий і приземлений, а й має нотки затишної вишуканості та елегантності. Інститут кольору підкреслює, що цей відтінок відображає глобальне прагнення до гармонії, тепла, спокою та близькості у сучасному суспільстві.

"М'який коричневий дарує незабутні враження, викликає насолоду і асоціюється зі смаком шоколаду, какао й кави. Цей зігріваючий насичений відтінок наповнений витонченою елегантністю та земною вишуканістю, представляє дискретний відтінок гламуру і огортає своєю чуттєвою теплотою", - йдеться в пості Pantone в Instagram.

Там також зазначається, що нині зростає рух за наближення до світу природи, і Mocha Mousse відрізняється своєю органічною природою.

"Цей відтінок підтримує наше фізичне середовище, пройнятий автентичністю і знаходить баланс між вимогами сучасності та позачасовою красою", - підкреслюють автори.

Також пригадайте, яким був головний колір 2024 року.

А ще ми писали про те, що Інститут кольору Pantone присвячував два відтінки Україні.

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