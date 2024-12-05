Уют, тепло и покой. Pantone назвал главный цвет 2025 года

Институт цвета Pantone назвал главный цвет следующего года. Им оказался PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - теплый, насыщенный коричневый оттенок, олицетворяющий комфорт, гармонию, стремление к простым и одновременно изысканным жизненным радостям.

Что об этом известно, подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Pantone .

Главный цвет 2025 года

Как известно, ежегодно Pantone Color of the Year объединяет дизайнеров и ценителей цвета, чтобы обсудить взаимосвязь между цветом и культурой. Главный цвет года должен отражать дух времени, глобальные настроения и цели, которые вдохновляют и беспокоят человечество. В 2025 году главным цветом стал оттенок коричневого, похожий на шоколад и кофе, который мгновенно дарит ощущение тепла и уюта.

Как сообщает вице-президент Института цвета Лори Прессман, Mocha Mousse отражает вдумчивое снисхождение, сочетающее в себе простоту, классику и роскошь одновременно. Такой тон демонстрирует стремление людей жить в комфорте, получать маленькие радости и разделять их с другими.

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - главный цвет 2025 года (фото: instagram.com/pantone)

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - главный цвет 2025 года (фото: instagram.com/pantone)

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - главный цвет 2025 года (фото: instagram.com/pantone)

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - главный цвет 2025 года (фото: instagram.com/pantone)

Mocha Mousse также расширяет представление о коричневом цвете, выходя далеко за пределы традиционного восприятия. Он не только прост и приземлен, но и имеет нотки уютного изящества и элегантности. Институт цвета подчеркивает, что этот оттенок отражает глобальное стремление к гармонии, теплу, покою и близости в современном обществе.

"Мягкий коричневый дарит незабываемые впечатления, вызывает наслаждение и ассоциируется со вкусом шоколада, какао и кофе. Этот согревающий насыщенный оттенок наполнен изящной элегантностью и земным изяществом, представляет дискретный оттенок гламура и окутывает своей чувственной теплой отмечается", - говорится в посте Pantone в Instagram.

Там также отмечается, что сейчас растет движение за приближене к миру природы, и Mocha Mousse отличается своей органической природой.

"Этот оттенок поддерживает нашу физическую среду, проникнутую подлинностью и находит баланс между требованиями современности и вневременной красотой", - подчеркивают авторы.