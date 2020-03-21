Засыплет снегом и заморозит: в Украину идет жуткая погода

Погода в Украине на выходных будет крайне неблагоприятная и синоптики сделали предупреждение о резком понижении температуре воздуха и осадках практически во всех регионах страны.

В субботу, 21 марта, сухо и солнечно будет только на части восточных и южных областей, в остальных регионах – температура воздуха упадет и будет идти дождь, дождь со снегом, снежные ливни и снег.

На востоке дожди со снегом пройдут в Харькове, Полтаве и Днепре, в остальных областях –сухо. Ночью в регионе ожидается от -1 до -3 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

В южных областях сухо будет только в Херсоне и Крыму, в Одессе и Николаеве – сильные дожди. Усиление ветра до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +4 градусов, днем от +10 до +12 градусов, в Крыму до +14 градусов.

На севере синоптики прогнозируют сильный снег с дождем, ветер до 12 м/с. Ночная температура воздуха составит +2 +4 градуса, днем +6 +8 градусов.

На западе страны ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом, ветер – до штормовых значений. Ночью в регионе от +2 до +5 градусов, днем ожидается от +4 до +7 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди, местами сильные. Ночью ожидается от +2 до +5 градусов, днем от +7 до +11 градусов.

В Киеве 21 марта будет идти дождь, возможен мокрый снег, ветер до 12 м/с. Ночью +2 +4 градуса, днем от +6 до +8 градусов.

Карта погоды в Украине 21 марта

В воскресенье, 22 марта, погода станет еще хуже. В большинстве областей будет идти снег, ветер усилится до штормовых значений, а температура воздуха упадет до минуса.

На востоке пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночная температура воздуха составит +2 +4 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

В южных областях будет идти дождь, местами сильный. Ночная температура воздуха составит +4 +6 градусов, днем прогреется до +6 +8 градусов, в Крыму до +11 градусов.

На севере Украины снег, снег с дождем, гололедица, сильный штормовой ветер. Температура воздуха в регионе будет колебаться от -1 до +1 градуса.

В западных областях будет идти снег и снег с дождем, ветер до 12 м/с. Ночью в регионе от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут около +1 градуса, на Закарпатье до +4 градусов.

В центральных областях снег с дождем, местами сильный. Ночью от -1 до +4 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

В Киеве 22 марта ожидается сложная синоптическая ситуация. Синоптики прогнозируют снег с дождем, мокрый снег, штормовой ветер. Ночью от 0 до -2 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

Карта погоды в Украине на 22 марта

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украину идут затяжные холода.