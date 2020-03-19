ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жуткое похолодание: синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта

STYLERЖизнь    19.03.2020 - 14:58
Жуткое похолодание: синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта
Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз для жителей всех областей

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз для жителей всех областей на последнюю декаду марта. Ожидается сильное похолодание и морозы, а местами возможен снег и мокрый снег. Последняя неделя марта не побалует хорошей погодой и потепление стоит ожидать только 28 марта.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, в пятницу, 20 марта, в день Весеннего равноденствия, в Украине ожидается теплая погода, но к вечеру температура воздуха начнет постепенно снижаться.

"Температура воздуха на Севере составит +9 +12 градусов, на остальной территории Украины 20 марта ожидается +10 +14 градусов. В Южной части, большинстве центральных областей и на Закарпатье +13 +17 градусов. Дожди завтра более вероятны в западных областях Украины и на севере. В Киеве День весеннего равноденствия уже дыхнет свежим воздухом, +10 +11 градусов, какие-то серьезные осадки – вряд ли", - сообщила синоптик.

Жуткое похолодание: синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта

Карта погоды

Она добавила, что с субботы, 21 марта, в Украину зайдет сильный антициклон Юрген, который принесет резкое понижение температуры до минусов и мокрый снег.

"А теперь – ахтунг! Начиная с субботы, с 21 марта, в Украине ожидается существенное изменение погоды – постепенное похолодание (Юг и Восток в субботу еще побудут в тепле), далее – осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до штормовых значений. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся уже до минусов", - предупредила Диденко.

Она рассказала, что холодная погода продержится в Украине целую неделю и воздух начнет прогреваться только ближе к следующим выходным, 28 и 29 марта.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном похолодании весной.

Еще немного морозов: синоптики рассказали, какие области накроет холодом Жуткие перепады температур: синоптики дали неожиданный прогноз погоды
Новости Украины Гидрометцентр
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь