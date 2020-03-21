Засипле снігом і заморозить: в Україну йде жахлива погода

Погода в Україні на вихідних буде вкрай несприятлива і синоптики зробили попередження про різке зниження температури повітря та опади практично у всіх регіонах країни.

У суботу, 21 березня, сухо і сонячно буде тільки на частині східних і південних областей, в інших регіонах температура повітря впаде і буде йти дощ, дощ зі снігом, снігові зливи та сніг.

На сході дощі зі снігом пройдуть у Харкові, Полтаві та Дніпрі, в інших областях сухо. Вночі в регіоні очікується від -1 до -3 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

У південних областях сухо буде тільки в Херсоні та Криму, в Одесі та Миколаєві – сильні дощі. Посилення вітру до 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 0 до +4 градусів, вдень від +10 до +12 градусів, в Криму до +14 градусів.

На півночі синоптики прогнозують сильний сніг з дощем, вітер до 12 м/с. Нічна температура повітря становитиме +2 +4 градуси, вдень +6 +8 градусів.

На заході країни очікуються сильні дощі, місцями з мокрим снігом, вітер – до штормових значень. Вночі від +2 до +5 градусів, вдень очікується від +4 до +7 градусів.

В центральній частині країни пройдуть дощі, місцями сильні. Вночі очікується від +2 до +5 градусів, вдень від +7 до +11 градусів.

У Києві 21 березня буде йти дощ, можливий мокрий сніг, вітер до 12 м/с. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +6 до +8 градусів.

Карта погоди в Україні 21 березня

У неділю, 22 березня, погода стане ще гірше. У більшості областей буде йти сніг, вітер посилиться до штормових значень, а температура повітря впаде до мінуса.

На сході пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Нічна температура повітря становитиме +2 +4 градуси, вдень від +4 до +6 градусів.

У південних областях буде йти дощ, місцями сильний. Нічна температура повітря складе +4 +6 градусів, вдень прогріється до +6 +8 градусів, в Криму до +11 градусів.

На півночі України сніг, сніг з дощем, ожеледь, сильний штормовий вітер. Температура повітря в регіоні буде коливатися від -1 до +1 градуса.

У західних областях йтиме сніг та сніг з дощем, вітер до 12 м/с. Вночі від -1 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть близько +1 градуси, на Закарпатті до +4 градусів.

У центральних областях сніг з дощем, місцями сильний. Вночі від -1 до +4 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 22 березня очікується складна синоптична ситуація. Синоптики прогнозують сніг з дощем, мокрий сніг, штормовий вітер. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень від 0 до +2 градусів.

Карта погоди в Україні на 22 березня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україну йдуть затяжні холоди.