Засуха в Украине реальна? Метеорологи дали новый прогноз

Пока часть Украины заливает дождями, жителей страны беспокоит вопрос о том, будет ли засуха. В ООН заявили, что засуха может стать очередным вызовом для жителей планеты и ее последствия окажутся более катастрофическими, чем пандемия коронавируса.

Стоит ли переживать жителям Украины, рассказала руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко в комментарии для " Интерфакс-Украина ".

Она отметила, что погодные условия в Украине благоприятны для развития ранних зерновых культур и в нашей стране практически нет территорий, которым бы действительно грозила засуха.

"Если не обращать внимания на локальные проблемы вроде града или подтоплений, то ситуация очень хорошая, в земле прекрасный ресурс влаги. Практически отсутствуют площади, которым угрожает засуха, что в последнее десятилетие для Украины необычно", - считает Адаменко.

Оценивать реальное воздействие погодных условий на урожайность зерновых еще рано, так как их вегетация только началась. А период интенсивных дождей в Украине подходит к концу.

По прогнозу метеоролога, сильные дожди на юге и юго-востоке страны идут на спад и ожидается изменение погодных условий в сторону высоких температур в дневное и ночное время.

"Лимитирующим фактором для плодоовощных культур также является количество тепла. Снижение температуры ночью до 5-7 градусов по Цельсию, а кое-где и до 1 градуса по Цельсию приводило к замиранию ростовых процессов и приостановке их активной вегетации", - объяснила Адаменко.

Она добавила, что после периода дождей и с наступлением теплых температур установится оптимальный режим для развития плодовоовощных культур.