Засуха может стать следующей пандемией, - ООН

Дефицит воды и засуха причиняют вред в таких масштабах, что это может конкурировать с пандемией COVID-19. Риски будут быстро расти вместе с ростом температуры на планете.

Об этом на брифинге сказала специальный представитель ООН по вопросам уменьшения риска катастроф Мами Мизутори, передает Reuters .

"Засуха на грани превратиться в следующую пандемию, и нет вакцины для ее лечения", - сказала Мизутори.

В настоящее время засуха вызвала экономический ущерб минимум на 124 миллиарда долларов и затронула более 1,5 миллиарда человек в период с 1998 по 2017 гг., согласно обнародованному сегодня сообщению ООН.

Но даже эти цифры, отмечается в нем, "являются, скорее всего, валовыми недооценками".

Сейчас глобальное потепление усилило засуху на юге Европы и в Западной Африке. И число жертв может "резко возрастать", если мир не будет действовать, сказала Мизутори.

Около 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи уже в этом столетии.

Засуха, как и вирус, как правило, длится долгое время, имеет широкий географический диапазон и наносит значительный ущерб, подчеркнула Мизутори.

"Это может косвенно повлиять на страны, которые на самом деле не переживают засуху, путем недостатка продовольствия и роста цен на продовольствие", - пояснила Мизутори.

ООН ожидает более частых и сильных засух в Африке, Центральной и Южной Америке, Центральной Азии, Южной Австралии, Южной Европе, Мексике и США.

Ибрагим Тяу, отвечающий в ООН за борьбу с опустыниванием, заявил, что ухудшение состояния почвы частично вызвано неправильным пользованием землей, и это приблизило мир к "точке невозврата".

"Это, безусловно, явление, которое происходит в других частях мира, и вполне может случиться в Европе", - сказал он.