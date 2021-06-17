Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - минприроды

Из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших территорий.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухами.

В министерстве отметили, что деградация земель и опустынивание - одни из самых больших угроз для устойчивого развития человечества, приводящих к серьезным проблемам - изменению климата, потере биоразнообразия, нехватке воды, распространению бедности, голоду и массовым миграциям населения.

Украина занимает 9 место в мире по площади пахотных земель, которые занимают почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами.

Согласно данным министерства, распаханность земель Украины является одной из самых высоких в мире и достигает чуть больше, чем 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов. 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному влиянию водной эрозии, а более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозиии. При этом до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

"По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших территорий", - говорится в сообщении.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отметил, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.

Для этого был утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года, а также создан Координационный совет по вопросам борьбы с деградацией земель и опустыниванием.

"Наше государство присоединилось к процессу установления и реализации добровольных национальных задач по достижению нейтрального уровня деградации земель. Такая работа проводится в рамках внедрения Целей Устойчивого Развития и Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием. Чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель, должны воплощать меры по стабилизации повышения содержания гумуса в почвах", - сказал Абрамовский.