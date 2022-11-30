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Засуджують ксенофобію: український бренд потрапив у скандал, взявши на роботу росіянку

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Середа 30 листопада 2022 12:18
Засуджують ксенофобію: український бренд потрапив у скандал, взявши на роботу росіянку Засновниці Sleeper Катерина Зубарева та Ася Вареца (фото:marieclaire.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Український бренд одягу Sleeper найняли на роботу росіянку Марію Лімонову. Фешн-блогери закликають бойкотувати бренд. Натомість власниці компанії просто ігнорують скандал, який створили власноруч.

Чи понесе керівництво бренду відповідальність за свій вчинок - читайте нижче в Styler.

Бренд Sleeper був створений у 2014 році редакторками модного журналу Катериною Зубаревою та Асею Варецою. За час існування бізнес досяг неабияких висот, увійшовши до європейського списку Forbes' 30 Under 30.

До того ж серед прихильників бренду такі знаменитості як Кеті Перрі, Емма Робертс, Кортні Кардаш'ян, Дакота й Ель Феннінг та інші. Проте тепер репутація Sleeper дещо зіпсована прийняттям у команду росіянки.

Нею стала колишня редакторка журналу Tatler Марія Лімонова.

Засуджують ксенофобію: український бренд потрапив у скандал, взявши на роботу росіянку

Марія Лімонова (фото: wonderzine.com)

У відповідь на заклики українських стилістів бойкотувати бренд засновниці відповіли, що "засуджують прояви ксенофобії", тому найняли людину, яка виїхала з Росії. Про це Катерина Зубарева написала у своєму Instagram.

В оприлюдненому листі йдеться про те, що Sleeper "сповідує європейські цінності та при відборі працівників керується наявністю необхідної кваліфікації та дотримується принципу недискримінації".

Засуджують ксенофобію: український бренд потрапив у скандал, взявши на роботу росіянку

Скриншот

Київська стилістка Маргарита Мурадова розповіла, що після 24 лютого бренд Sleeper переніс виробництво в іншу країну, звільнив увесь український штат і аж до серпня не здійснював поставок до України, хоча робив це по всьому світу.

Засуджують ксенофобію: український бренд потрапив у скандал, взявши на роботу росіянкуЗасуджують ксенофобію: український бренд потрапив у скандал, взявши на роботу росіянку

Скриншот: instagram.com/greenteanosugar

Раніше інший український бренд потрапив у скандал через використання російської мови на взутті.

Звернімося краще до приємних українських брендів. Пригадаймо, як вони відреагували на звільнення Херсону.

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