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Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)

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П'ятниця 11 листопада 2022 19:13
Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото) Як бренди відреагували на визволення Херсона (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Визволення Херсона вже офіційно підтвердили українські військові. Саме місто ще поки що не повністю зачищене й очікується, що російські окупанти залишили чимало "неприємних сюрпризів" у вигляді мін. Однак сьогодні для мешканців Херсона та всієї решти України справжнє свято – місто звільнене.

І на це одразу ж відреагували українські бренди. Соціальними мережами прокотився справжній флешмоб з кавунчиками. Дивіться у добірці Styler, хто змінив свої аватарки.

Першими, звичайно ж, відреагували Нова Пошта та Укрпошта. Обидві організації намагаються надати свої послуги громадянам звільнених територій та так швидко, що про це вже українці жартують у мережі.

Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото) Далі підтягнулися великі супермаркети, постачальники товарів та послуг. Майже у всіх у соціальних мережах змінилися аватарки. А в деяких навіть з'явилися різні картинки – у Facebook, Instagram та Twitter.

Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото) Не відстають від них і представники органів влади – кавуни з'явилися у багатьох сторінках у соціальних мережах.

Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)

До речі, раніше ми писали, як жителі Херсона зустрічають українську армію.

А ще розповідали, що відомо про ситуацію в Херсоні на цей момент.

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