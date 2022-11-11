Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)

Визволення Херсона вже офіційно підтвердили українські військові. Саме місто ще поки що не повністю зачищене й очікується, що російські окупанти залишили чимало "неприємних сюрпризів" у вигляді мін. Однак сьогодні для мешканців Херсона та всієї решти України справжнє свято – місто звільнене.

І на це одразу ж відреагували українські бренди. Соціальними мережами прокотився справжній флешмоб з кавунчиками. Дивіться у добірці Styler , хто змінив свої аватарки.

Першими, звичайно ж, відреагували Нова Пошта та Укрпошта. Обидві організації намагаються надати свої послуги громадянам звільнених територій та так швидко, що про це вже українці жартують у мережі.

Далі підтягнулися великі супермаркети, постачальники товарів та послуг. Майже у всіх у соціальних мережах змінилися аватарки. А в деяких навіть з'явилися різні картинки – у Facebook, Instagram та Twitter.

Не відстають від них і представники органів влади – кавуни з'явилися у багатьох сторінках у соціальних мережах.