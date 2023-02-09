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У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна перевірити кількість радіації в повітрі

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Київ, Четвер 09 лютого 2023 13:39
У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна перевірити кількість радіації в повітрі У "Київ Цифровий" можна перевірити кількість радіації в повітрі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Кияни зможуть перевірити радіаційний фон через мобільний застосунок "Київ Цифровий". Для цього використовують спеціальні датчики, які встановлюють по місту.

Про це повідомляють у КМДА.

Як працює оновлення

Для того, щоб отримувати інформацію про радіаційний фон у столиці необхідно оновити застосунок і зайти в розділ моніторингу якості повітря в лівому верхньому куті екрану (AQI).

У невеликій рамці будуть повідомляти про кількість радіації в повітрі. Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них.

Наразі в Києві діє 7 високоточних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря. Дані оновлюються кожної хвилини, тому застарілої інформації ви точно не отримаєте.

Якість повітря в Києві

За даними сайту Accuweather, зараз у столиці спостерігається хороша якість повітря для більшості людей. Індекс якості повітря дорівнює 41. Проте якщо людина має захворювання дихальних шляхів, то можуть виникнути кашель або утруднене дихання.

У застосунку &quot;Київ Цифровий&quot; тепер можна перевірити кількість радіації в повітрі

Скриншот

Раніше ми розповідали, чому гуляти на вулиці щодня корисно для здоров'я.

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Київ радиационная опасность